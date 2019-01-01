У Луцьку відбудеться «Свято баскетболу» для дітей





На дійство запрошують школярів та батьків дітей, які займаються баскетболом у КДЮСШ № 1 та тренуються під керівництвом наставників БК «Старий Луцьк», – повідомляє прес-служба клубу.



На учасників дійства чекають цікаві інтерактиви, конкурси, естафети та чимало інших цікавинок. Учасниками заходу стануть і гравці команди Вищої ліги.



Свято баскетболу стартує о 9:00 в Спорткомплексі СНУ (Грушевського 2Б). Дійство відбудеться під патронатом БК «Старий Луцьк-Університет», за підтримки Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки та Федерації баскетболу міста Луцька.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 28-го грудня для юних лучан влаштовують «Свято баскетболу».На дійство запрошують школярів та батьків дітей, які займаються баскетболом у КДЮСШ № 1 та тренуються під керівництвом наставників БК «Старий Луцьк», – повідомляє прес-служба клубу.На учасників дійства чекають цікаві інтерактиви, конкурси, естафети та чимало інших цікавинок. Учасниками заходу стануть і гравці команди Вищої ліги.Свято баскетболу стартує о 9:00 в Спорткомплексі СНУ (Грушевського 2Б). Дійство відбудеться під патронатом БК «Старий Луцьк-Університет», за підтримки Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки та Федерації баскетболу міста Луцька.

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