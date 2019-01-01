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У Луцьку відбудеться «Свято баскетболу» для дітей

У Луцьку відбудеться «Свято баскетболу» для дітей
28-го грудня для юних лучан влаштовують «Свято баскетболу».

На дійство запрошують школярів та батьків дітей, які займаються баскетболом у КДЮСШ № 1 та тренуються під керівництвом наставників БК «Старий Луцьк», – повідомляє прес-служба клубу.

На учасників дійства чекають цікаві інтерактиви, конкурси, естафети та чимало інших цікавинок. Учасниками заходу стануть і гравці команди Вищої ліги.

Свято баскетболу стартує о 9:00 в Спорткомплексі СНУ (Грушевського 2Б). Дійство відбудеться під патронатом БК «Старий Луцьк-Університет», за підтримки Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки та Федерації баскетболу міста Луцька.

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Теги: Свято баскетболу, Луцьк, Волинь, спорт
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