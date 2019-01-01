Волинські рятувальники отримали 4 нові пожежні автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 12:12
Волинські рятувальники отримали 4 нові пожежні автомобілі та спеціальну аварійно-рятувальну машину.
Урочиста передача нових зразків рятувальної техніки до міськрайонних пожежно-рятувальних підрозділів відбулася 27 грудня, - інформує пресслужба ДСНС України у Волинській області.
Пожежні автоцистерни передали двом підрозділам ДСНС у місті Луцьку, а також 4-й ДПРЧ м. Ковеля та 5-й ДПРЧ м. Нововолинська.
До міста Ковеля буде спрямована спеціальна аварійно-рятувальна машина легкого типу САРМ-Л. Вивільнену техніку направлять в пожежно-рятувальні підрозділи Каменя-Каширського, селищ Ратне, Любешів та Маневичі.
Як зазначив начальник Управління ДСНС України у Волинській області Володимир Грушовінчук, сучасна оновлена та удосконалена відповідно до вимог сьогодення техніка сприятиме підвищенню ефективності виконання завдань за призначенням та суттєво покращить матеріально-технічне забезпечення підрозділів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Урочиста передача нових зразків рятувальної техніки до міськрайонних пожежно-рятувальних підрозділів відбулася 27 грудня, - інформує пресслужба ДСНС України у Волинській області.
Пожежні автоцистерни передали двом підрозділам ДСНС у місті Луцьку, а також 4-й ДПРЧ м. Ковеля та 5-й ДПРЧ м. Нововолинська.
До міста Ковеля буде спрямована спеціальна аварійно-рятувальна машина легкого типу САРМ-Л. Вивільнену техніку направлять в пожежно-рятувальні підрозділи Каменя-Каширського, селищ Ратне, Любешів та Маневичі.
Як зазначив начальник Управління ДСНС України у Волинській області Володимир Грушовінчук, сучасна оновлена та удосконалена відповідно до вимог сьогодення техніка сприятиме підвищенню ефективності виконання завдань за призначенням та суттєво покращить матеріально-технічне забезпечення підрозділів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Розбійний напад на «Європошту» у Луцьку: злодій вистрілив у голову директору фінустанови
Сьогодні, 12:48
У Карпатах почав падати сніг. ФОТО
Сьогодні, 12:30
Волинські рятувальники отримали 4 нові пожежні автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 12:12
Медіа