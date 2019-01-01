вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські рятувальники отримали 4 нові пожежні автомобілі. ФОТО

Волинські рятувальники отримали 4 нові пожежні автомобілі. ФОТО
Волинські рятувальники отримали 4 нові пожежні автомобілі та спеціальну аварійно-рятувальну машину.

Урочиста передача нових зразків рятувальної техніки до міськрайонних пожежно-рятувальних підрозділів відбулася 27 грудня, - інформує пресслужба ДСНС України у Волинській області.

Пожежні автоцистерни передали двом підрозділам ДСНС у місті Луцьку, а також 4-й ДПРЧ м. Ковеля та 5-й ДПРЧ м. Нововолинська.

До міста Ковеля буде спрямована спеціальна аварійно-рятувальна машина легкого типу САРМ-Л. Вивільнену техніку направлять в пожежно-рятувальні підрозділи Каменя-Каширського, селищ Ратне, Любешів та Маневичі.

Як зазначив начальник Управління ДСНС України у Волинській області Володимир Грушовінчук, сучасна оновлена та удосконалена відповідно до вимог сьогодення техніка сприятиме підвищенню ефективності виконання завдань за призначенням та суттєво покращить матеріально-технічне забезпечення підрозділів.

Волинські рятувальники отримали 4 нові пожежні автомобілі. ФОТО
Волинські рятувальники отримали 4 нові пожежні автомобілі. ФОТО
Волинські рятувальники отримали 4 нові пожежні автомобілі. ФОТО
Волинські рятувальники отримали 4 нові пожежні автомобілі. ФОТО
Волинські рятувальники отримали 4 нові пожежні автомобілі. ФОТО
Волинські рятувальники отримали 4 нові пожежні автомобілі. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: авто, пожежні, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП знакових подій 2019-го року для Волині за версією «ВолиньPost»
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розбійний напад на «Європошту» у Луцьку: злодій вистрілив у голову директору фінустанови
Сьогодні, 12:48
У Карпатах почав падати сніг. ФОТО
Сьогодні, 12:30
Волинські рятувальники отримали 4 нові пожежні автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 12:12
У Луцьку оголосили план «Сирена»: усі виїзди з міста перекрила поліція
Сьогодні, 11:53
Судили волинянина, який за 800 гривень хотів відкупитися від патрульних
Сьогодні, 11:50
Схожі новини
На Волині у білоруса вилучили Volkswagen, набитий контрабандними цигарками. ФОТО На Волині у білоруса вилучили Volkswagen, набитий контрабандними цигарками. ФОТО
24 грудень, 14:00
Волинян ошукали на сайті «Авторіа» Волинян ошукали на сайті «Авторіа»
09 грудень, 18:00
Загибель трьох людей в автотрощі на Волині: подробиці трагедії. ФОТО Загибель трьох людей в автотрощі на Волині: подробиці трагедії. ФОТО
30 жовтень, 09:23
У волинянина з авто вкрали чималу суму грошей У волинянина з авто вкрали чималу суму грошей
24 жовтень, 09:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розбійний напад на «Європошту» у Луцьку: злодій вистрілив у голову директору фінустанови
Сьогодні, 12:48
 0
У Карпатах почав падати сніг. ФОТО
Сьогодні, 12:30
 0
Волинські рятувальники отримали 4 нові пожежні автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 12:12
 0
У Луцьку оголосили план «Сирена»: усі виїзди з міста перекрила поліція
Сьогодні, 11:53
 0
Судили волинянина, який за 800 гривень хотів відкупитися від патрульних
Сьогодні, 11:50
 0
Медіа
відео
1/8