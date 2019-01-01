Волинські рятувальники отримали 4 нові пожежні автомобілі. ФОТО





Урочиста передача нових зразків рятувальної техніки до міськрайонних пожежно-рятувальних підрозділів відбулася 27 грудня, - інформує пресслужба ДСНС України у Волинській області.



Пожежні автоцистерни передали двом підрозділам ДСНС у місті Луцьку, а також 4-й ДПРЧ м. Ковеля та 5-й ДПРЧ м. Нововолинська.



До міста Ковеля буде спрямована спеціальна аварійно-рятувальна машина легкого типу САРМ-Л. Вивільнену техніку направлять в пожежно-рятувальні підрозділи Каменя-Каширського, селищ Ратне, Любешів та Маневичі.



Як зазначив начальник Управління ДСНС України у Волинській області Володимир Грушовінчук, сучасна оновлена та удосконалена відповідно до вимог сьогодення техніка сприятиме підвищенню ефективності виконання завдань за призначенням та суттєво покращить матеріально-технічне забезпечення підрозділів.





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