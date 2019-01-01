У Карпатах почав падати сніг. ФОТО
Сьогодні, 12:30
На гірськолижних курортах в Карпатах у п'ятницю, 27 грудня, почав падати сніг. Це видно на відео, яке транслюють онлайн відеокамери.
Так, станом на 9:00 п'ятниці, практично на кожному гірськолижному курорті йде невеликий сніг, - пише Корреспондент.
Однак, цього все ще недостатньо, щоб запускати туристів, тому єдиним курортом, який приймає лижників, залишається тільки Буковель.
Тим часом, рятувальники Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста, який розташований на горі Піп Іван, повідомили сьогодні, що у них температура впала до 10 градусів морозу.
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Так, станом на 9:00 п'ятниці, практично на кожному гірськолижному курорті йде невеликий сніг, - пише Корреспондент.
Однак, цього все ще недостатньо, щоб запускати туристів, тому єдиним курортом, який приймає лижників, залишається тільки Буковель.
Тим часом, рятувальники Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста, який розташований на горі Піп Іван, повідомили сьогодні, що у них температура впала до 10 градусів морозу.
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