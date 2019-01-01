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У Карпатах почав падати сніг. ФОТО

У Карпатах почав падати сніг. ФОТО
На гірськолижних курортах в Карпатах у п'ятницю, 27 грудня, почав падати сніг. Це видно на відео, яке транслюють онлайн відеокамери.

Так, станом на 9:00 п'ятниці, практично на кожному гірськолижному курорті йде невеликий сніг, - пише Корреспондент.

Однак, цього все ще недостатньо, щоб запускати туристів, тому єдиним курортом, який приймає лижників, залишається тільки Буковель.

Тим часом, рятувальники Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста, який розташований на горі Піп Іван, повідомили сьогодні, що у них температура впала до 10 градусів морозу.

У Карпатах почав падати сніг. ФОТО
У Карпатах почав падати сніг. ФОТО
У Карпатах почав падати сніг. ФОТО
У Карпатах почав падати сніг. ФОТО
У Карпатах почав падати сніг. ФОТО

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Теги: Карпати, сніг
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