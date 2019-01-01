вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На трасі «Київ-Чоп» вантажівка на смерть збила чоловіка

На трасі «Київ-Чоп» вантажівка на смерть збила чоловіка
На автодорозі «Київ-Чоп» в одному з сіл Стрийського району під колесами вантажівки загинув чоловік.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 26 грудня близько 19:45, - повідомляє ГУНП у Львівській області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажного автомобіля «МАН», 30-річний мешканець Тернопільської області, скоїв наїзд на пішохода, 27-річного місцевого мешканця. Внаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події.

Поліцейські розслідують обставини ДТП. Відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вантажівка, смерть, Київ-Чоп
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП знакових подій 2019-го року для Волині за версією «ВолиньPost»
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцькраді розповіли про плани щодо ялинок на Театральному майдані
Сьогодні, 13:18
У луцькій лікарні роблять складні операції на судинах без розрізів. ВІДЕО
Сьогодні, 13:09
На трасі «Київ-Чоп» вантажівка на смерть збила чоловіка
Сьогодні, 13:05
Розбійний напад на «Європошту» у Луцьку: злодій вистрілив у голову директору фінустанови
Сьогодні, 12:48
У Карпатах почав падати сніг. ФОТО
Сьогодні, 12:30
Схожі новини
Під Луцьком вантажівка збила велосипедиста Під Луцьком вантажівка збила велосипедиста
12 листопад, 18:15
На Рівненщині вантажівка на смерть збила волинянина На Рівненщині вантажівка на смерть збила волинянина
04 листопад, 09:11
У Житомирській області зіткнулися два легковики – загинули четверо юнаків У Житомирській області зіткнулися два легковики – загинули четверо юнаків
08 вересень, 03:16
Двоє військових загинули у страшній ДТП на Київщині Двоє військових загинули у страшній ДТП на Київщині
09 липень, 09:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Попкорнові легені» та ідолопоклонство: священники Волині застерігають від електронних цигарок
Сьогодні, 14:22
 0
Нагороди, вітання та сльози щастя: у Володимирі урочисто зустріли воїнів 14-ї бригади. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 14:05
 0
На Волинь іде спражня зима: прогнозують сніг і хуртовину
Сьогодні, 13:56
 0
Президент призначив стипендію волинському історику
Сьогодні, 13:42
 0
У Луцькраді розповіли про плани щодо ялинок на Театральному майдані
Сьогодні, 13:18
 0
Медіа
відео
1/8