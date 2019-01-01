На трасі «Київ-Чоп» вантажівка на смерть збила чоловіка





Дорожньо-транспортна пригода сталась 26 грудня близько 19:45, - повідомляє



Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажного автомобіля «МАН», 30-річний мешканець Тернопільської області, скоїв наїзд на пішохода, 27-річного місцевого мешканця. Внаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події.



Поліцейські розслідують обставини ДТП. Відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі «Київ-Чоп» в одному з сіл Стрийського району під колесами вантажівки загинув чоловік.Дорожньо-транспортна пригода сталась 26 грудня близько 19:45, - повідомляє ГУНП у Львівській області. Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажного автомобіля «МАН», 30-річний мешканець Тернопільської області, скоїв наїзд на пішохода, 27-річного місцевого мешканця. Внаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події.Поліцейські розслідують обставини ДТП. Відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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