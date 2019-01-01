Де на Волині та у Луцьку не буде світла 28 грудня





Ківерцівський район



1. 09:00-17:00

ФОП Джам Микола Петрович - магазин

ФОП Гнатюк Тетяна Дем'янівна - магазин

ФОП Алексюк Катерина Петрівна - салон

"ВОЛЦ Держсанепідслужби України"- санстанція

м.Ківерці вул.Дорошенка,буд.1-4,

пров.Дорошенка,буд.1-16,

вул.Паркова,буд.14,25-45(непарні),

вул.Паркова,буд.20-24,49,51,53, вул.Міцкевича, буд.1-22,24,26,28,30, 32,

2 ПЛ0,4 кВ від ЗТП-357 09:00-17:00

"ВОЛЦ Держсанепідслужби України"- санстанція

м.Ківерці вул.Жовтнева,буд.2-30,

вул.Паркова,буд.13-23(непарні),



Ковельський район

Вимкнень споживачів не заплановано.



Локачинський район

Вимкнень споживачів не заплановано.



місто Луцьк

Вимкнень споживачів не заплановано.



Луцький район

Вимкнень споживачів не заплановано.



Любомльський та Шацький райони

Вимкнень споживачів не заплановано.



Любешівський район



1. 10:00-14:00

Магазин ФОП Абрамович, Сільська рада, пошта, Укртелеком (радіовузел) с. Дольськ вул.Білоруська

2. 12:00-15:00 ДП «Любешівське ЛМГ» Дольське лісництво, Церква с. Дольськ вул.Білоруська



Маневицький район

Вимкнень споживачів не заплановано.



місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00

смт.Благодатне

вул.І.Франка, 2-34, 1-5, 45-67, 48-79

вул.Перемоги, 2, 4, 42

вул.Зелена

вул.Грушевського, 40



Ратнівський район

Вимкнень споживачів не заплановано.



Рожищенський район



1. 9:00-17:00

м.Рожище магазини, адмінприміщення, аптека №37, церква, ринок, виробнича база, торговий павільйон, автостанція, ресторан, Приватбанк, “Еко Маркет” м.Рожище вул.Незалежності,3-12,10,Гагаріна,2-27,Жуковського, Героїв УПА,2-15,Тиха.

2 ПЛ-0,4 кВ ЗТП-420 9:00-17:00 м.Рожище адмінприміщення, торговий павільйон, КНС м. Рожище , вулЧехова,1-15, 21,33,16-67А.Ліпкана,1-10

3 ПЛ-0,4 кВ КТП-150 9:00-17:00 с.Озденіж церква. с.Озденіж вул.Садова

4 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники молитовний дім. с.Уляники вул.Лісова,

5 ПЛ-0,4 кВ КТП-251 9:00-17:00 с.Рудня сільська рада, клуб, ФАП, відділення зв’язку, кіоск, магазини, церква

с.Рудня вул.Центральна, Спортивна.



6 ПЛ-0,4 кВ КТП-235 9:00-17:00 с.Студині магаин, ФАП, школа, клуб, магаин. с.Студині вул.Радянська, Приймакова, Чапаєва.

7 ПЛ-0,4 кВ КТП-303 9:00-17:00 с.Олешковичі ФАП, молитовний дім с.Олешковичі (повністю)



Старовижівський район

Вимкнень споживачів не заплановано.



Турійський район



1. 10:00-16:30

КЗ «ТЦПМСД» - ФАП, ФОП Колбасюк І.В. – магазин, Турійське РСТ – магазин , ВД УДППЗ «Укрпошта» - ВПЗ, ПАТ «Укртелеком» - АТС, ФГ «Волиньагрохолдинг» - адмінприміщення, Дім Молитви ХВЄ – дім молитви, Боблівська с/р – клуб, водокачка, Церква, с. Бобли.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 28 грудня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 09:00-17:00ФОП Джам Микола Петрович - магазинФОП Гнатюк Тетяна Дем'янівна - магазинФОП Алексюк Катерина Петрівна - салон"ВОЛЦ Держсанепідслужби України"- санстанціям.Ківерці вул.Дорошенка,буд.1-4,пров.Дорошенка,буд.1-16,вул.Паркова,буд.14,25-45(непарні),вул.Паркова,буд.20-24,49,51,53, вул.Міцкевича, буд.1-22,24,26,28,30, 32,2 ПЛ0,4 кВ від ЗТП-357 09:00-17:00"ВОЛЦ Держсанепідслужби України"- санстанціям.Ківерці вул.Жовтнева,буд.2-30,вул.Паркова,буд.13-23(непарні),Вимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.1. 10:00-14:00Магазин ФОП Абрамович, Сільська рада, пошта, Укртелеком (радіовузел) с. Дольськ вул.Білоруська2. 12:00-15:00 ДП «Любешівське ЛМГ» Дольське лісництво, Церква с. Дольськ вул.БілоруськаВимкнень споживачів не заплановано.1. 09:00-17:00смт.Благодатневул.І.Франка, 2-34, 1-5, 45-67, 48-79вул.Перемоги, 2, 4, 42вул.Зеленавул.Грушевського, 40Вимкнень споживачів не заплановано.1. 9:00-17:00м.Рожище магазини, адмінприміщення, аптека №37, церква, ринок, виробнича база, торговий павільйон, автостанція, ресторан, Приватбанк, “Еко Маркет” м.Рожище вул.Незалежності,3-12,10,Гагаріна,2-27,Жуковського, Героїв УПА,2-15,Тиха.2 ПЛ-0,4 кВ ЗТП-420 9:00-17:00 м.Рожище адмінприміщення, торговий павільйон, КНС м. Рожище , вулЧехова,1-15, 21,33,16-67А.Ліпкана,1-103 ПЛ-0,4 кВ КТП-150 9:00-17:00 с.Озденіж церква. с.Озденіж вул.Садова4 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники молитовний дім. с.Уляники вул.Лісова,5 ПЛ-0,4 кВ КТП-251 9:00-17:00 с.Рудня сільська рада, клуб, ФАП, відділення зв’язку, кіоск, магазини, церквас.Рудня вул.Центральна, Спортивна.6 ПЛ-0,4 кВ КТП-235 9:00-17:00 с.Студині магаин, ФАП, школа, клуб, магаин. с.Студині вул.Радянська, Приймакова, Чапаєва.7 ПЛ-0,4 кВ КТП-303 9:00-17:00 с.Олешковичі ФАП, молитовний дім с.Олешковичі (повністю)Вимкнень споживачів не заплановано.1. 10:00-16:30КЗ «ТЦПМСД» - ФАП, ФОП Колбасюк І.В. – магазин, Турійське РСТ – магазин , ВД УДППЗ «Укрпошта» - ВПЗ, ПАТ «Укртелеком» - АТС, ФГ «Волиньагрохолдинг» - адмінприміщення, Дім Молитви ХВЄ – дім молитви, Боблівська с/р – клуб, водокачка, Церква, с. Бобли.

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