Розбійний напад на «Європошту» у Луцьку: злодій вистрілив у голову директору фінустанови





За його життя борються медики, які готують операцію з вилучення кулі з голови, - повідомляють



Як зазначила лікар-терапевт приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні Ольга Коз, вранці 27 грудня до медзакладу доставили двох пацієнтів: жінку в стресовому стані (ймовірно – касир, – ВН) та чоловіка з вогнепальним пораненням голови.



Стан чоловіка – важкий, його готують до операції, під час якої діставатимуть кулю з голови. З власних джерел Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо, що постраждалий чоловік – це директор відділення фінустанови.



Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зловмисник, який намагався пограбувати фінансову установу Euro Post у Луцьку, вистрілив в голову чоловіку, який перебував у приміщенні.За його життя борються медики, які готують операцію з вилучення кулі з голови, - повідомляють "Волинські Новини" Як зазначила лікар-терапевт приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні, вранці 27 грудня до медзакладу доставили двох пацієнтів: жінку в стресовому стані (ймовірно – касир, – ВН) та чоловіка з вогнепальним пораненням голови.Стан чоловіка – важкий, його готують до операції, під час якої діставатимуть кулю з голови. З власних джерел Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо, що постраждалий чоловік – це директор відділення фінустанови.Нагадаємо, у Луцьку здійснили напад на фінансову установу Euro Post, що знаходиться за адресою Волі, 66. Спроба пограбування виявилась невдалою, нападник втік. В Луцьку оголошено план перехоплення «Сирена».

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