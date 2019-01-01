вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

До 9 січня мають бути закриті всі нелегальні АЗС, – прем'єр-міністр України

До 9 січня мають бути закриті всі нелегальні АЗС, – прем'єр-міністр України
Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук анонсував закриття нелегальних АЗС до 9 січня.

Про це він написав у Telegram, передає УНН.

“Усі АЗС будуть працювати за ліцензіями або не будуть працювати взагалі. Уряд бореться з нелегальними ринками, зокрема з тіньовим обігом пального. Дав доручення Державній фіскальній службі, правоохоронцям і органам контролю до 9 січня 2020 року вирішити цю проблему”, — написав Гончарук.

За його словами, наразі вже демонтували 46 незаконних АЗС.

“Розпочато 18 кримінальних проваджень. 31 об’єкт господарювання вже подав документи для отримання ліцензій”, — додав він

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: нелегальні АЗС, закриття, прем'єр-міністр
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП знакових подій 2019-го року для Волині за версією «ВолиньPost»
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Кабмін скасував обмеження монетизації пільг на комуналку
Сьогодні, 15:30
Головне територіальне управління юстиції у Волинській області ліквідовують
Сьогодні, 15:16
До 9 січня мають бути закриті всі нелегальні АЗС, – прем'єр-міністр України
Сьогодні, 15:04
Через Луцьк курсуватимуть нові маршрутки до Липин та Гаразджі
Сьогодні, 15:00
У Луцьку святково прикрасили маршрутку. ФОТО
Сьогодні, 14:57
Схожі новини
З ігрових закладів поліція вилучила обладнання на понад 51 мільйон З ігрових закладів поліція вилучила обладнання на понад 51 мільйон
21 грудень, 16:19
«На Волині не буде жодних схем, пов'язаних із незаконним гральним бізнесом!» – головний прокурор області «На Волині не буде жодних схем, пов'язаних із незаконним гральним бізнесом!» – головний прокурор області
21 грудень, 12:20
Відсутні пацієнти: на Волині хочуть закрити дві туберкульозні лікарні Відсутні пацієнти: на Волині хочуть закрити дві туберкульозні лікарні
17 вересень, 16:37
Брак кадрів: у лікарні на Волині закрили одразу два відділення. ВІДЕО Брак кадрів: у лікарні на Волині закрили одразу два відділення. ВІДЕО
03 вересень, 22:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Тимчасово не курсуватиме потяг «Ковель – Червоноград»
Сьогодні, 15:57
 0
Автотроща на Волині за участю маршрутки та буса: двох водіїв вирізали рятувальники. ФОТО
Сьогодні, 15:37
 0
Кабмін скасував обмеження монетизації пільг на комуналку
Сьогодні, 15:30
 0
Головне територіальне управління юстиції у Волинській області ліквідовують
Сьогодні, 15:16
 0
До 9 січня мають бути закриті всі нелегальні АЗС, – прем'єр-міністр України
Сьогодні, 15:04
 0
Медіа
відео
1/8