До 9 січня мають бути закриті всі нелегальні АЗС, – прем'єр-міністр України





Про це він написав у Telegram, передає



“Усі АЗС будуть працювати за ліцензіями або не будуть працювати взагалі. Уряд бореться з нелегальними ринками, зокрема з тіньовим обігом пального. Дав доручення Державній фіскальній службі, правоохоронцям і органам контролю до 9 січня 2020 року вирішити цю проблему”, — написав Гончарук.



За його словами, наразі вже демонтували 46 незаконних АЗС.



“Розпочато 18 кримінальних проваджень. 31 об’єкт господарювання вже подав документи для отримання ліцензій”, — додав він

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук анонсував закриття нелегальних АЗС до 9 січня.Про це він написав у Telegram, передає УНН “Усі АЗС будуть працювати за ліцензіями або не будуть працювати взагалі. Уряд бореться з нелегальними ринками, зокрема з тіньовим обігом пального. Дав доручення Державній фіскальній службі, правоохоронцям і органам контролю до 9 січня 2020 року вирішити цю проблему”, — написав Гончарук.За його словами, наразі вже демонтували 46 незаконних АЗС.“Розпочато 18 кримінальних проваджень. 31 об’єкт господарювання вже подав документи для отримання ліцензій”, — додав він

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