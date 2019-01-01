До 9 січня мають бути закриті всі нелегальні АЗС, – прем'єр-міністр України
Сьогодні, 15:04
Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук анонсував закриття нелегальних АЗС до 9 січня.
Про це він написав у Telegram, передає УНН.
“Усі АЗС будуть працювати за ліцензіями або не будуть працювати взагалі. Уряд бореться з нелегальними ринками, зокрема з тіньовим обігом пального. Дав доручення Державній фіскальній службі, правоохоронцям і органам контролю до 9 січня 2020 року вирішити цю проблему”, — написав Гончарук.
За його словами, наразі вже демонтували 46 незаконних АЗС.
“Розпочато 18 кримінальних проваджень. 31 об’єкт господарювання вже подав документи для отримання ліцензій”, — додав він
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Про це він написав у Telegram, передає УНН.
“Усі АЗС будуть працювати за ліцензіями або не будуть працювати взагалі. Уряд бореться з нелегальними ринками, зокрема з тіньовим обігом пального. Дав доручення Державній фіскальній службі, правоохоронцям і органам контролю до 9 січня 2020 року вирішити цю проблему”, — написав Гончарук.
За його словами, наразі вже демонтували 46 незаконних АЗС.
“Розпочато 18 кримінальних проваджень. 31 об’єкт господарювання вже подав документи для отримання ліцензій”, — додав він
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