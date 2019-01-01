У Луцькраді розповіли про плани щодо ялинок на Театральному майдані
Сьогодні, 13:18
У Луцькраді розповіли, що не приймали жодного рішення щодо видалення ялинок на Театральному майдані.
Так, у процесі обговорення опублікованого вчора (26 грудня, - ред) проєкту-переможця концепції облаштування Театрального майдану, серед представників ЗМІ та активних дописувачів соціальних мереж виникла дискусія щодо знесення ялинок у центрі міста, - інформує пресслужба Луцькради.
Начальник управління містобудування та архітектури Веніамін Туз повідомив, що ця концепція буде лише основою при розробці проєкту реконструкції Театрального майдану.
На цьому етапі щодо видалення дерев не приймалось жодного рішення. Це дуже важливе питання, яке буде вивчатися комплексно спеціально створеною комісією з урахуванням думки лучан.
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Так, у процесі обговорення опублікованого вчора (26 грудня, - ред) проєкту-переможця концепції облаштування Театрального майдану, серед представників ЗМІ та активних дописувачів соціальних мереж виникла дискусія щодо знесення ялинок у центрі міста, - інформує пресслужба Луцькради.
Начальник управління містобудування та архітектури Веніамін Туз повідомив, що ця концепція буде лише основою при розробці проєкту реконструкції Театрального майдану.
На цьому етапі щодо видалення дерев не приймалось жодного рішення. Це дуже важливе питання, яке буде вивчатися комплексно спеціально створеною комісією з урахуванням думки лучан.
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Коментарі 3
Ці "врахують думку", ага, як з зупинками, ринками, так і тут буде!
Ну да тепер дискусія бцде йти не про туалет-кахфе чи взагалі потрыбність такої "реконструкці" на фоні злиденних мікрорайонів а про ялинки .... хороший інформаційний хід....
Якщо таке питання виникає, то це вже означає - апріорі - що зрізання дерев уже погоджено. І це сумно.
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