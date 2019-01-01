У Луцькраді розповіли про плани щодо ялинок на Театральному майдані





Так, у процесі обговорення опублікованого вчора (26 грудня, - ред)



Начальник управління містобудування та архітектури Веніамін Туз повідомив, що ця концепція буде лише основою при розробці проєкту реконструкції Театрального майдану.



На цьому етапі щодо видалення дерев не приймалось жодного рішення. Це дуже важливе питання, яке буде вивчатися комплексно спеціально створеною комісією з урахуванням думки лучан.

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