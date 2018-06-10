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Відгримів перший Lutsk Fashion Weekend Kids: моделями були діти з притулку. ФОТО

Відгримів перший Lutsk Fashion Weekend Kids: моделями були діти з притулку. ФОТО
Відбувся перший Lutsk Fashion Weekend Kids, де взяли участь діти зі Львова, Володимира-Волинського, Луцька, а також діти з притулку, що у місті Рожище.

Приблизно 100 юних моделей демонстрували одяг та аксесуари від дизайнерів та брендів: Mosiychuk, Crocodile Kids Shoes, Shato Homewear, Reporter Young, Sinsay, Shulyk design, Parkas та концептуальної колекції протидії булінгу «Слово діє» від Creative Studio.

Радо приймав Lutsk Fashion Weekend Kids Музей сучасного українського мистецтва Корсаків. Організатор події – Агентство моделей Grace Model House (Анна Тріль – володар почесної премії Ukrainian Fashion Industry Awards за вагомий внесок у розвиток індустрії моди України та її команда).

Ведучі вечора – Анна Климовець та Елізабет Королюк.

Величезну подяку організатори висловлюють партнерам, які спільно зробили свято дітям з притулку. Це ТзОВ «Забіяка», Руслана Волох, Ірина Здрок, Сюзанна Татевосян, Тетяна Бляшук, Андрій Харченко, Оксана Пундор, Неля Прокопчук. Ці діти вперше вийшли на подіум та спробували себе у ролі моделей, відвідали розважальний комплекс «Кенгуру» та отримали у подарунок не лише речі з магазину Sinsay, а й пам’ятні кружки з логотипом Lutsk Fashion Weekend Kids та інші приємні та корисні подарунки.

Окрему подяку висловлюють Анні Веремійчик за оформлення фотозони. Її донька Аліса теж вперше вийшла на подіум.

Різдвяний настрій наповнив зал після вистави «Червоні чобітки», яку підготували вихованці школи моделей Grace Model House. Режисер постановник Світлана Пилипчук.

Танець сніжинок виконували учні школи сучасного танцю Showbox Ольги Лактіонової.

Колядували вихованці вокальної студії Тетяни Ярошик «Spivanochka Show».

Відгримів перший Lutsk Fashion Weekend Kids: моделями були діти з притулку. ФОТО
Відгримів перший Lutsk Fashion Weekend Kids: моделями були діти з притулку. ФОТО
Відгримів перший Lutsk Fashion Weekend Kids: моделями були діти з притулку. ФОТО
Відгримів перший Lutsk Fashion Weekend Kids: моделями були діти з притулку. ФОТО
Відгримів перший Lutsk Fashion Weekend Kids: моделями були діти з притулку. ФОТО
Відгримів перший Lutsk Fashion Weekend Kids: моделями були діти з притулку. ФОТО
Відгримів перший Lutsk Fashion Weekend Kids: моделями були діти з притулку. ФОТО
Відгримів перший Lutsk Fashion Weekend Kids: моделями були діти з притулку. ФОТО
Відгримів перший Lutsk Fashion Weekend Kids: моделями були діти з притулку. ФОТО
Відгримів перший Lutsk Fashion Weekend Kids: моделями були діти з притулку. ФОТО
Відгримів перший Lutsk Fashion Weekend Kids: моделями були діти з притулку. ФОТО
Відгримів перший Lutsk Fashion Weekend Kids: моделями були діти з притулку. ФОТО
Відгримів перший Lutsk Fashion Weekend Kids: моделями були діти з притулку. ФОТО
Відгримів перший Lutsk Fashion Weekend Kids: моделями були діти з притулку. ФОТО
Відгримів перший Lutsk Fashion Weekend Kids: моделями були діти з притулку. ФОТО
Відгримів перший Lutsk Fashion Weekend Kids: моделями були діти з притулку. ФОТО
Відгримів перший Lutsk Fashion Weekend Kids: моделями були діти з притулку. ФОТО
Відгримів перший Lutsk Fashion Weekend Kids: моделями були діти з притулку. ФОТО
Відгримів перший Lutsk Fashion Weekend Kids: моделями були діти з притулку. ФОТО
Відгримів перший Lutsk Fashion Weekend Kids: моделями були діти з притулку. ФОТО
Відгримів перший Lutsk Fashion Weekend Kids: моделями були діти з притулку. ФОТО
Відгримів перший Lutsk Fashion Weekend Kids: моделями були діти з притулку. ФОТО
Відгримів перший Lutsk Fashion Weekend Kids: моделями були діти з притулку. ФОТО
Відгримів перший Lutsk Fashion Weekend Kids: моделями були діти з притулку. ФОТО
Відгримів перший Lutsk Fashion Weekend Kids: моделями були діти з притулку. ФОТО
Відгримів перший Lutsk Fashion Weekend Kids: моделями були діти з притулку. ФОТО
Відгримів перший Lutsk Fashion Weekend Kids: моделями були діти з притулку. ФОТО
Відгримів перший Lutsk Fashion Weekend Kids: моделями були діти з притулку. ФОТО
Відгримів перший Lutsk Fashion Weekend Kids: моделями були діти з притулку. ФОТО
Відгримів перший Lutsk Fashion Weekend Kids: моделями були діти з притулку. ФОТО
Відгримів перший Lutsk Fashion Weekend Kids: моделями були діти з притулку. ФОТО
Відгримів перший Lutsk Fashion Weekend Kids: моделями були діти з притулку. ФОТО
Відгримів перший Lutsk Fashion Weekend Kids: моделями були діти з притулку. ФОТО
Відгримів перший Lutsk Fashion Weekend Kids: моделями були діти з притулку. ФОТО
Відгримів перший Lutsk Fashion Weekend Kids: моделями були діти з притулку. ФОТО
Відгримів перший Lutsk Fashion Weekend Kids: моделями були діти з притулку. ФОТО
Відгримів перший Lutsk Fashion Weekend Kids: моделями були діти з притулку. ФОТО
Відгримів перший Lutsk Fashion Weekend Kids: моделями були діти з притулку. ФОТО
Відгримів перший Lutsk Fashion Weekend Kids: моделями були діти з притулку. ФОТО
Відгримів перший Lutsk Fashion Weekend Kids: моделями були діти з притулку. ФОТО
Відгримів перший Lutsk Fashion Weekend Kids: моделями були діти з притулку. ФОТО
Відгримів перший Lutsk Fashion Weekend Kids: моделями були діти з притулку. ФОТО
Відгримів перший Lutsk Fashion Weekend Kids: моделями були діти з притулку. ФОТО
Відгримів перший Lutsk Fashion Weekend Kids: моделями були діти з притулку. ФОТО
Відгримів перший Lutsk Fashion Weekend Kids: моделями були діти з притулку. ФОТО
Відгримів перший Lutsk Fashion Weekend Kids: моделями були діти з притулку. ФОТО
Відгримів перший Lutsk Fashion Weekend Kids: моделями були діти з притулку. ФОТО
Відгримів перший Lutsk Fashion Weekend Kids: моделями були діти з притулку. ФОТО
Відгримів перший Lutsk Fashion Weekend Kids: моделями були діти з притулку. ФОТО
Відгримів перший Lutsk Fashion Weekend Kids: моделями були діти з притулку. ФОТО
Відгримів перший Lutsk Fashion Weekend Kids: моделями були діти з притулку. ФОТО
Відгримів перший Lutsk Fashion Weekend Kids: моделями були діти з притулку. ФОТО
Відгримів перший Lutsk Fashion Weekend Kids: моделями були діти з притулку. ФОТО
Відгримів перший Lutsk Fashion Weekend Kids: моделями були діти з притулку. ФОТО
Відгримів перший Lutsk Fashion Weekend Kids: моделями були діти з притулку. ФОТО
Відгримів перший Lutsk Fashion Weekend Kids: моделями були діти з притулку. ФОТО

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Теги: Lutsk Fashion Weekend Kids, діти, мода, Анна Тріль
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