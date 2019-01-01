Тимчасово не курсуватиме потяг «Ковель – Червоноград»





Про це повідомляє



Так, 28 та 30 грудня цього року не курсуватиме поїзд № 6303/6306 сполученням Ковель – Червоноград.



Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати тимчасові зміни у графіку руху приміських поїздів під час планування поїздок за вказаними маршрутами.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку з виконанням робіт із ремонту інфраструктури на перегонах Болехів – Долина, Турійськ – Овадно та Ковель – Люблинець зазнає тимчасових змін розклад руху приміських поїздів.Про це повідомляє Львівська залізниця. Так, 28 та 30 грудня цього року не курсуватиме поїзд № 6303/6306 сполученням Ковель – Червоноград.Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати тимчасові зміни у графіку руху приміських поїздів під час планування поїздок за вказаними маршрутами.

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