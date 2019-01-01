Тимчасово не курсуватиме потяг «Ковель – Червоноград»
Сьогодні, 15:57
У зв’язку з виконанням робіт із ремонту інфраструктури на перегонах Болехів – Долина, Турійськ – Овадно та Ковель – Люблинець зазнає тимчасових змін розклад руху приміських поїздів.
Про це повідомляє Львівська залізниця.
Так, 28 та 30 грудня цього року не курсуватиме поїзд № 6303/6306 сполученням Ковель – Червоноград.
Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати тимчасові зміни у графіку руху приміських поїздів під час планування поїздок за вказаними маршрутами.
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Про це повідомляє Львівська залізниця.
Так, 28 та 30 грудня цього року не курсуватиме поїзд № 6303/6306 сполученням Ковель – Червоноград.
Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати тимчасові зміни у графіку руху приміських поїздів під час планування поїздок за вказаними маршрутами.
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