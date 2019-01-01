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Президент призначив стипендію волинському історику

Президент призначив стипендію волинському історику
Президент України Володимир Зеленський призначив державні стипендії видатним діячам культури і мистецтв. Серед них – історик з Волині Геннадій Васильович Бондаренко.

Відповідний указ Володимир Зеленський підписав 24 грудня.

"Призначити державні стипендії видатним діячам культури і мистецтва:

...БОНДАРЕНКУ Геннадію Васильовичу – 1946 року народження, заслуженому працівникові народної освіти України", - йдеться у документі.

Довідка.Геннадій Васильович Бондаренко — український історик, краєзнавець, доцент (з 2006 р. – на посаді професора) кафедри археології та джерелознавства, а з 2015 р. – завідувач кафедри документознавства і музейної справи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, відмінник освіти України (1988 р.), заслужений працівник народної освіти України (1993 р.), лауреат премій імені Дмитра Яворницького (1993 р.) Всеукраїнської спілки краєзнавців, імені Героя України Петра Тронька (2015 р.) Національної спілки краєзнавців України та обласної премії Волинського фонду культури імені Галшки Гулевичівни (1996 р.), член-кореспондент Української академії історичних наук (з 1999 р.). Із 1989 р. незмінний голова Волинського обласного товариства краєзнавців, з 2009 р. – голова Волинської обласної організації Національної спілки краєзнавців України. Із 1996 р. – член правління Всеукраїнської спілки краєзнавців. Почесний краєзнавець України. Почесний науковий співробітник Волинського краєзнавчого музею.

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Теги: Геннадій Васильович Бондаренко, стипендія
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