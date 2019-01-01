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«Попкорнові легені» та ідолопоклонство: священники Волині застерігають від електронних цигарок

«Попкорнові легені» та ідолопоклонство: священники Волині застерігають від електронних цигарок
Під час зборів священнослужителів Луцького міського деканату вирішили звернутися до вірян щодо проблеми вейпінгу.

Про це повідомляє прессслужба Волинської єпархії ПЦУ.

Священники зауважують, що у зв’язку із сучасним віянням – курінням електронних сигарет – вирішили застерегти від цієї спокуси, особливо молодь, яка швидко віддає данину моді.

«Все, що потрібно легеням, – це чисте повітря», – переконують душпастирі. Окрім того, куріння – це, безумовно, залежність. Тому слід нагадати слова зі Священного Писання: «Усе мені можна, але мною ніщо володіти не повинно».

Волинські священники у зверненні також наводять статистику, згідно з якою у США зафіксували 2506 випадків госпіталізації внаслідок захворювань легенів, пов’язаних з курінням вейпа. Станом на 17 грудня люди загинули у 28 штатах США, округу Колумбії та двох територій США.

Інформують також, що складники вейпу - пропіленгліколь та гліцерин, разом з наповнювачами та нікотином (якого може не бути) випаровуються, утворюють формальдегід та акролін- токсичні сполуки.

Ураження легень - вейп-асоційовані легені- подібні до попкорну- тому їх називають «попкорнові легені».

"Паління це одна з форм ідолопоклонства. Раніше іноземними племенами це було одна з форм поклоніння природним божествам, а тепер це одна з форм догоди собі", - йдеться у зверненні.

Повний текст звернення можна прочитати ТУТ.


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Теги: священники, Волинська єпархія ПЦУ, вейпінг, куріння, шкода
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