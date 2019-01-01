«Попкорнові легені» та ідолопоклонство: священники Волині застерігають від електронних цигарок
Сьогодні, 14:22
Під час зборів священнослужителів Луцького міського деканату вирішили звернутися до вірян щодо проблеми вейпінгу.
Про це повідомляє прессслужба Волинської єпархії ПЦУ.
Священники зауважують, що у зв’язку із сучасним віянням – курінням електронних сигарет – вирішили застерегти від цієї спокуси, особливо молодь, яка швидко віддає данину моді.
«Все, що потрібно легеням, – це чисте повітря», – переконують душпастирі. Окрім того, куріння – це, безумовно, залежність. Тому слід нагадати слова зі Священного Писання: «Усе мені можна, але мною ніщо володіти не повинно».
Волинські священники у зверненні також наводять статистику, згідно з якою у США зафіксували 2506 випадків госпіталізації внаслідок захворювань легенів, пов’язаних з курінням вейпа. Станом на 17 грудня люди загинули у 28 штатах США, округу Колумбії та двох територій США.
Інформують також, що складники вейпу - пропіленгліколь та гліцерин, разом з наповнювачами та нікотином (якого може не бути) випаровуються, утворюють формальдегід та акролін- токсичні сполуки.
Ураження легень - вейп-асоційовані легені- подібні до попкорну- тому їх називають «попкорнові легені».
"Паління це одна з форм ідолопоклонства. Раніше іноземними племенами це було одна з форм поклоніння природним божествам, а тепер це одна з форм догоди собі", - йдеться у зверненні.
Повний текст звернення можна прочитати ТУТ.
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Про це повідомляє прессслужба Волинської єпархії ПЦУ.
Священники зауважують, що у зв’язку із сучасним віянням – курінням електронних сигарет – вирішили застерегти від цієї спокуси, особливо молодь, яка швидко віддає данину моді.
«Все, що потрібно легеням, – це чисте повітря», – переконують душпастирі. Окрім того, куріння – це, безумовно, залежність. Тому слід нагадати слова зі Священного Писання: «Усе мені можна, але мною ніщо володіти не повинно».
Волинські священники у зверненні також наводять статистику, згідно з якою у США зафіксували 2506 випадків госпіталізації внаслідок захворювань легенів, пов’язаних з курінням вейпа. Станом на 17 грудня люди загинули у 28 штатах США, округу Колумбії та двох територій США.
Інформують також, що складники вейпу - пропіленгліколь та гліцерин, разом з наповнювачами та нікотином (якого може не бути) випаровуються, утворюють формальдегід та акролін- токсичні сполуки.
Ураження легень - вейп-асоційовані легені- подібні до попкорну- тому їх називають «попкорнові легені».
"Паління це одна з форм ідолопоклонства. Раніше іноземними племенами це було одна з форм поклоніння природним божествам, а тепер це одна з форм догоди собі", - йдеться у зверненні.
Повний текст звернення можна прочитати ТУТ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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