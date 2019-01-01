На Рівненщині судять жінку з Волині, яка задушила чоловіка та запхала його в бочку





Він переконував суд у тому, що ризики, які існували у кримінальному провадженні минули, а тому необхідність продовження запобіжного заходу - тримання під вартою минула також. Просив ухвалу суду першої інстанції скасувати та обрати обвинуваченій запобіжний захід - особисте зобов’язання та з покладенням контролю за його виконанням на прокурора, - пише



Трагічна подія сталася на початку листопада 2014 року в одній із квартир у Рівному. Жінка, яка перебувала на кухні зі своїм чоловіком, умисно нанесла йому 2 удари ножем в шию. Після цього вона витягнула шнурівку із взуття. Зробивши петлю, накинула її на шию чоловіку. Від стискання шиї він помер.



200-літрова пластмасова бочка стала передостаннім притулком 44-річного чоловіка. У цій бочці він понад два місяці пролежав мертвим посеред замкненої однокімнатної квартири на восьмому поверсі будинку на вулиці Вербовій. Страшну знахідку виявила мати померлого, яка, приїхавши з Італії, потрапила у квартиру сина з допомогою міліції. Невістка напередодні її запевняла, що В'ячеслав її з дитиною покинув і поїхав добровольцем воювати в зону АТО.



Пресслужба Рівненського апеляційного суду повідомила РВ, що колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ, заслухавши доводи сторін, погоджується з висновком місцевого суду про те, що Тетяна обвинувачується у вчиненні особливо тяжкого злочину, за вчинення якого передбачено покарання - позбавлення волі на строк від 7 до 15 років, та наявність ризиків, які виключають можливість зміни запобіжного заходу щодо обвинуваченої на більш м’який, - та залишив без змін ухвалу Рівненського міського суду від 27 листопада 2019 року про продовження строку тримання під вартою щодо Тетяни, а апеляційну скаргу захисника — без задоволення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Коли Рівненський міськсуд продовжив 37-річній уродженці Волинської області Тетяні Шевчик, яка обвинувачується в умисному вбивстві, строк тримання під вартою на 60 діб, захисник обвинуваченої оскаржив цю ухвалу.Він переконував суд у тому, що ризики, які існували у кримінальному провадженні минули, а тому необхідність продовження запобіжного заходу - тримання під вартою минула також. Просив ухвалу суду першої інстанції скасувати та обрати обвинуваченій запобіжний захід - особисте зобов’язання та з покладенням контролю за його виконанням на прокурора, - пише Рівне вечірнє. Трагічна подія сталася на початку листопада 2014 року в одній із квартир у Рівному. Жінка, яка перебувала на кухні зі своїм чоловіком, умисно нанесла йому 2 удари ножем в шию. Після цього вона витягнула шнурівку із взуття. Зробивши петлю, накинула її на шию чоловіку. Від стискання шиї він помер.200-літрова пластмасова бочка стала передостаннім притулком 44-річного чоловіка. У цій бочці він понад два місяці пролежав мертвим посеред замкненої однокімнатної квартири на восьмому поверсі будинку на вулиці Вербовій. Страшну знахідку виявила мати померлого, яка, приїхавши з Італії, потрапила у квартиру сина з допомогою міліції. Невістка напередодні її запевняла, що В'ячеслав її з дитиною покинув і поїхав добровольцем воювати в зону АТО.Пресслужба Рівненського апеляційного суду повідомила РВ, що колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ, заслухавши доводи сторін, погоджується з висновком місцевого суду про те, що Тетяна обвинувачується у вчиненні особливо тяжкого злочину, за вчинення якого передбачено покарання - позбавлення волі на строк від 7 до 15 років, та наявність ризиків, які виключають можливість зміни запобіжного заходу щодо обвинуваченої на більш м’який, - та залишив без змін ухвалу Рівненського міського суду від 27 листопада 2019 року про продовження строку тримання під вартою щодо Тетяни, а апеляційну скаргу захисника — без задоволення.

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