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У Луцьку святково прикрасили маршрутку. ФОТО

У Луцьку святково прикрасили маршрутку. ФОТО
У Луцьку святково прикрасили маршрутне таксі №26а.

Про це йдеться сторінці у Facebook «Розвиток мікрорайонів міста».

Так, члени громадської організації «Розвиток Мікрорайонів Міста», аби створити святковий настрій та подякувати перевізнику, прикрасили автобус, який обслуговує маршрут 26а.

"Ми хочемо, щоб всі, хто їхатиме цим маршрутом отримали позитив і зарядилися енергією свята", - йдеться у дописі.

У Луцьку святково прикрасили маршрутку. ФОТО
У Луцьку святково прикрасили маршрутку. ФОТО
У Луцьку святково прикрасили маршрутку. ФОТО
У Луцьку святково прикрасили маршрутку. ФОТО
У Луцьку святково прикрасили маршрутку. ФОТО
У Луцьку святково прикрасили маршрутку. ФОТО
У Луцьку святково прикрасили маршрутку. ФОТО
У Луцьку святково прикрасили маршрутку. ФОТО
У Луцьку святково прикрасили маршрутку. ФОТО

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Теги: маршрутка, Луцьк, новий рік, прикраси
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