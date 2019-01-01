У Луцьку святково прикрасили маршрутку. ФОТО





Про це йдеться сторінці у Facebook «Розвиток мікрорайонів міста».



Так, члени громадської організації «Розвиток Мікрорайонів Міста», аби створити святковий настрій та подякувати перевізнику, прикрасили автобус, який обслуговує маршрут 26а.



"Ми хочемо, щоб всі, хто їхатиме цим маршрутом отримали позитив і зарядилися енергією свята", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку святково прикрасили маршрутне таксі №26а.Про це йдеться сторінці у Facebook «Розвиток мікрорайонів міста».Так, члени громадської організації «Розвиток Мікрорайонів Міста», аби створити святковий настрій та подякувати перевізнику, прикрасили автобус, який обслуговує маршрут 26а."Ми хочемо, щоб всі, хто їхатиме цим маршрутом отримали позитив і зарядилися енергією свята", - йдеться у дописі.

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