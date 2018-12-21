Головне територіальне управління юстиції у Волинській області ліквідовують
Сьогодні, 15:16
Головне територіальне управління юстиції у Волинській області перебуває у стані ліквідації, натомість у Львові функціонує Західне міжрегіональне управління юстиції, яке охоплює Львівську, Рівненську і Волинську області.
Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 09.10.2019 року № 870 «Деякі питання територіальних органів Міністерства юстиції» ліквідовано, як юридичні особи публічного права територіальні органи Міністерства юстиції, – пише відділ інформаційної роботи ЛМР.
Так, на конкурсній основі обрали заступників начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Ольгу Семенюк призначили заступником начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції та Ляшенка Артема Захаровича – заступником начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції – начальником Управління забезпечення примусового виконання рішень у Волинській області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.
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Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 09.10.2019 року № 870 «Деякі питання територіальних органів Міністерства юстиції» ліквідовано, як юридичні особи публічного права територіальні органи Міністерства юстиції, – пише відділ інформаційної роботи ЛМР.
Так, на конкурсній основі обрали заступників начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Ольгу Семенюк призначили заступником начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції та Ляшенка Артема Захаровича – заступником начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції – начальником Управління забезпечення примусового виконання рішень у Волинській області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.
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