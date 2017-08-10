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Автотроща на Волині за участю маршрутки та буса: двох водіїв вирізали рятувальники. ФОТО

Автотроща на Волині за участю маршрутки та буса: двох водіїв вирізали рятувальники. ФОТО
Рятувальники деблокували водії рейсового автобуса та буса, яких затисло після зіткнення транспортних засобів, та передали працівникам швидкої допомоги.

Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.

Нагадаємо, 27 грудня вранці на трасі біля села Софіївка Горохівського району зіткнулися рейсовий автобус сполученням Львів-Радехів-Луцьк з бусом Opel Movano. Унаслідок аварії попередньо 8 людей травмувалися.

За попередньою інформацією внаслідок автопригоди обидва водії та 6 пасажирів рейсового автобуса отримали тілесні ушкодження.

Попередньо встановили, що за кермом автобуса «Mercedes-Benz» перебував 55-річний житель Рівненської області. Водій допустив зіткнення мікроавтобусом «Opel Movano», під керуванням 32-річного жителя Іваничівського району, котрий рухався у зустрічному напрямку.

Автотроща на Волині за участю маршрутки та буса: двох водіїв вирізали рятувальники. ФОТО
Автотроща на Волині за участю маршрутки та буса: двох водіїв вирізали рятувальники. ФОТО
Автотроща на Волині за участю маршрутки та буса: двох водіїв вирізали рятувальники. ФОТО


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Теги: аварія, Волинь, маршрутка
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