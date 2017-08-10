Автотроща на Волині за участю маршрутки та буса: двох водіїв вирізали рятувальники. ФОТО





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Нагадаємо, 27 грудня вранці на трасі біля села Софіївка Горохівського району зіткнулися рейсовий автобус сполученням Львів-Радехів-Луцьк з бусом Opel Movano. Унаслідок аварії попередньо 8 людей травмувалися.



За попередньою інформацією внаслідок автопригоди обидва водії та 6 пасажирів рейсового автобуса отримали тілесні ушкодження.



Попередньо встановили, що за кермом автобуса «Mercedes-Benz» перебував 55-річний житель Рівненської області. Водій допустив зіткнення мікроавтобусом «Opel Movano», під керуванням 32-річного жителя Іваничівського району, котрий рухався у зустрічному напрямку.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рятувальники деблокували водії рейсового автобуса та буса, яких затисло після зіткнення транспортних засобів, та передали працівникам швидкої допомоги.Про це повідомляє ДСНС у Волинській області. Нагадаємо, 27 грудня вранці на трасі біля села Софіївка Горохівського району зіткнулися рейсовий автобус сполученням Львів-Радехів-Луцьк з бусом Opel Movano. Унаслідок аварії попередньо 8 людей травмувалися.За попередньою інформацією внаслідок автопригоди обидва водії та 6 пасажирів рейсового автобуса отримали тілесні ушкодження.Попередньо встановили, що за кермом автобуса «Mercedes-Benz» перебував 55-річний житель Рівненської області. Водій допустив зіткнення мікроавтобусом «Opel Movano», під керуванням 32-річного жителя Іваничівського району, котрий рухався у зустрічному напрямку.

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