На Донбасі чоловік застрелив з рушниці трьох сусідів





У поліції вважають, що причиною трагедії міг стати побутовий конфлікт, - пишуть



Про постріли на сусідньому подвір’ї вночі 26 грудня повідомила жителька міста Сіверська Бахмутського району.



Попередньо, до 35-річного чоловіка прийшли власники сусідніх будинків, між ними виникла сварка, яка закінчилася стріляниною. Він застрелив з рушниці своїх сусідів – чоловіків 52, 56 та 60 років.



А потім з тієї ж рушниці вистрелив у себе і помер на місці. Відкрили провадження за ч.2 статті 115 ККУ – Умисне вбивство.

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