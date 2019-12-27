На Донбасі чоловік застрелив з рушниці трьох сусідів
Сьогодні, 19:43
У Сіверську Донецької області чоловік біля свого двору з мисливської рушниці застрелив трьох сусідів, а потім вчинив самогубство.
У поліції вважають, що причиною трагедії міг стати побутовий конфлікт, - пишуть Факти.
Про постріли на сусідньому подвір’ї вночі 26 грудня повідомила жителька міста Сіверська Бахмутського району.
Попередньо, до 35-річного чоловіка прийшли власники сусідніх будинків, між ними виникла сварка, яка закінчилася стріляниною. Він застрелив з рушниці своїх сусідів – чоловіків 52, 56 та 60 років.
А потім з тієї ж рушниці вистрелив у себе і помер на місці. Відкрили провадження за ч.2 статті 115 ККУ – Умисне вбивство.
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У поліції вважають, що причиною трагедії міг стати побутовий конфлікт, - пишуть Факти.
Про постріли на сусідньому подвір’ї вночі 26 грудня повідомила жителька міста Сіверська Бахмутського району.
Попередньо, до 35-річного чоловіка прийшли власники сусідніх будинків, між ними виникла сварка, яка закінчилася стріляниною. Він застрелив з рушниці своїх сусідів – чоловіків 52, 56 та 60 років.
А потім з тієї ж рушниці вистрелив у себе і помер на місці. Відкрили провадження за ч.2 статті 115 ККУ – Умисне вбивство.
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