Луцьк готується до снігопаду: водіїв просять не паркувати автомобілі на узбіччях
Сьогодні, 16:48
У Луцьку за прогнозами синоптиків, починаючи з 22:00 27 грудня до 03:00 28 грудня, очікують сніг та ожеледицю. Тож лучан просять не паркувати автомобілі на дорогах, тротуарах та місцях, що утруднюють прибирання міста від снігу та посипання соляною сумішшю.
Про це у facebook написав радник міського голови Ігор Поліщук.
За його словами до прибирання міста підготовили 7 одиниць великої техніки для очистки та посипки доріг та 14 одиниць малої техніки для прибирання тротуарів та пішохідних доріжок.
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Про це у facebook написав радник міського голови Ігор Поліщук.
За його словами до прибирання міста підготовили 7 одиниць великої техніки для очистки та посипки доріг та 14 одиниць малої техніки для прибирання тротуарів та пішохідних доріжок.
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Коментарі 1
А де сніг нема а гроші вже понабирали
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