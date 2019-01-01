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Луцьк готується до снігопаду: водіїв просять не паркувати автомобілі на узбіччях

Луцьк готується до снігопаду: водіїв просять не паркувати автомобілі на узбіччях
У Луцьку за прогнозами синоптиків, починаючи з 22:00 27 грудня до 03:00 28 грудня, очікують сніг та ожеледицю. Тож лучан просять не паркувати автомобілі на дорогах, тротуарах та місцях, що утруднюють прибирання міста від снігу та посипання соляною сумішшю.

Про це у facebook написав радник міського голови Ігор Поліщук.

За його словами до прибирання міста підготовили 7 одиниць великої техніки для очистки та посипки доріг та 14 одиниць малої техніки для прибирання тротуарів та пішохідних доріжок.


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Теги: сніг, водії, Луцьк
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Коментарі 1
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А де сніг нема а гроші вже понабирали
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