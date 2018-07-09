У Луцьку через аварію біля №5 школи – затор. ФОТО





Про це Інформаційному агенству Волинські Новини



Згідно з попередньою інформацією, ГАЗель лівим крилом в'їхала в Аudi. Остання отримала незначні механічні ушкодження.



Окрім того, зі слів очевидців, проспектом Перемоги утворився затор.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу школи №5 у Луцьку трапилася аварія за участю ГАЗелі та Audi.Про це повідомили очевидці.Згідно з попередньою інформацією, ГАЗель лівим крилом в'їхала в Аudi. Остання отримала незначні механічні ушкодження.Окрім того, зі слів очевидців, проспектом Перемоги утворився затор.

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