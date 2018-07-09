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У Луцьку через аварію біля №5 школи – затор. ФОТО

У Луцьку через аварію біля №5 школи – затор. ФОТО
Поблизу школи №5 у Луцьку трапилася аварія за участю ГАЗелі та Audi.

Про це Інформаційному агенству Волинські Новини повідомили очевидці.

Згідно з попередньою інформацією, ГАЗель лівим крилом в'їхала в Аudi. Остання отримала незначні механічні ушкодження.

Окрім того, зі слів очевидців, проспектом Перемоги утворився затор.

У Луцьку через аварію біля №5 школи – затор. ФОТО
У Луцьку через аварію біля №5 школи – затор. ФОТО
У Луцьку через аварію біля №5 школи – затор. ФОТО
У Луцьку через аварію біля №5 школи – затор. ФОТО

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Теги: аварія, затор, Луцьк
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Коментарі 1
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