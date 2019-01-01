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На Волині медики «швидкої» врятували життя людині, яка була у дуже важкому стані

На Волині медики «швидкої» врятували життя людині, яка була у дуже важкому стані
Волинські медики врятувати життя людині.

Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у facebook.

Так, 26 грудня на диспетчерську "швидкої" поступило звернення з приводу аритмії.

По приїзду бригади Любомльського відділення екстреної медичної допомоги стан хворого був оцінений як дуже важкий. 75-річний хворий під час огляду раптово втратив свідомість. Тому медики негайно провели синхронізовану кардіоверсію, чим врятували його життя. Хворого доставили у лікарню.


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Теги: хворий, чоловік, медики
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