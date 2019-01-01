Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 28 і 29 грудня





У суботу в регіоні можливий дощ зі снігом. У неділю в Луцьку, Маневичах буде дощова погода за даними Sinoptik.ua. У Ковелі, Любешеві, Володимир-Волинському, Світязі – без опадів.



Температура повітря вночі від -3 до 0 градусів, удень до -2…+2. Вітер північно-західний і північний, 2-8 м/с.



На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями — дощ зі снігом.



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