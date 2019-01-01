У Ковелі через ремонт «Просвіти» судили чиновників





Так, відділ культури виконкому Ковельської міськради провів поточний ремонт приміщення дому «Просвіта» у квітні-липні 2019 року на загальну суму 349 996 гривень без застосування визначених законодавством процедур закупівель, - пише



Згідно договорів підряду із ТОВ «Шов-Буд» (с. Зимне Володимир-Волинського району), відремонтували внутрішній коридор та малу танцювальну залу.



Управління західного офісу Державної аудиторської служби у Волинській області відкрило справи на всіх членів тендерного комітету відділу культури про притягнення їх до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 164-14 КУпАП, що передбачає штраф в розмірі 1700 гривень.



Винуватцями «призначили» колишню начальницю відділу культури Вікторію Савлук, бухгалтерку Оксану Юхимчук та головну спеціалістку цього відділу Ірину Горблюк, директора Народного дому «Просвіта» Михайла Пірожика, директорку Ковельської дитячої художньої школи імені Андроника Лазарчука Олену Цьомик.



У судовому засіданні Оксана Юхимчук свою винуватість у вчиненні інкримінованого їй адмінправопорушення визнала частково та пояснила, що на 2019 рік з міського бюджету було заплановано 200 000 гривень фінансування на ремонт коридору, а потім дофінансовано ще 150 000 гривень на ремонт малої танцювальної зали. За її словами, види робіт у цих приміщеннях підпадали під різні коди за Єдиним закупівельним словником, то були підстави вважати, що потреби у проведенні тендерних закупівель немає. Не було враховано, що потрібно вказувати по 4 класу кодифікатора; зазначили під кодом 4545, так як йшлось саме про паркет і стіни у малій танцювальній залі. Спочатку уклали договір підряду на поточний ремонт коридору на суму до 200 000 гривень, а у червні-липні відремонтували інше приміщення на суму до 150 000 грн.



Подібні пояснення надали суду вже звільнена з посади начальниці відділу культури Вікторія Савлук, Олена Цьомик та інші члени тендерного комітету.



Головуючий по справах суддя Ковельського міськрайонного суду Сергій Панасюк прийшов до висновку, що вчинені правопорушення не мають істотних негативних наслідків, а наміри посадовців були направлені на дотримання принципів максимальної економії та ефективності виконання ремонтних робіт. Заплановані ремонтні роботи виконані з економією кошторисних призначень і додатково зроблено ще низку незапланованих робіт.



Суд постановив звільнити членів тендерного комітету від адміністративної відповідальності в зв’язку з малозначністю вчиненого, обмежившись щодо них усними зауваженнями.



Як розповідає директор «Просвіти» Михайло Пірожик, у цьому закладі культури сьогодні займається у гуртках та секціях понад півтисячі юних ковельчан. Тут працюють два танцювальних колективи, є театральна студія, навчають там і мистецтву естрадного співу. Також прописку отримали і деякі спортивні секції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Держаудитслужба «потягнула» до суду тендерний комітет відділу культури у повному складі, бо ті не так провели процедуру тендерної закупівлі.Так, відділ культури виконкому Ковельської міськради провів поточний ремонт приміщення дому «Просвіта» у квітні-липні 2019 року на загальну суму 349 996 гривень без застосування визначених законодавством процедур закупівель, - пише Район.Ковель Згідно договорів підряду із ТОВ «Шов-Буд» (с. Зимне Володимир-Волинського району), відремонтували внутрішній коридор та малу танцювальну залу.Управління західного офісу Державної аудиторської служби у Волинській області відкрило справи на всіх членів тендерного комітету відділу культури про притягнення їх до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 164-14 КУпАП, що передбачає штраф в розмірі 1700 гривень.Винуватцями «призначили» колишню начальницю відділу культури Вікторію Савлук, бухгалтерку Оксану Юхимчук та головну спеціалістку цього відділу Ірину Горблюк, директора Народного дому «Просвіта» Михайла Пірожика, директорку Ковельської дитячої художньої школи імені Андроника Лазарчука Олену Цьомик.У судовому засіданні Оксана Юхимчук свою винуватість у вчиненні інкримінованого їй адмінправопорушення визнала частково та пояснила, що на 2019 рік з міського бюджету було заплановано 200 000 гривень фінансування на ремонт коридору, а потім дофінансовано ще 150 000 гривень на ремонт малої танцювальної зали. За її словами, види робіт у цих приміщеннях підпадали під різні коди за Єдиним закупівельним словником, то були підстави вважати, що потреби у проведенні тендерних закупівель немає. Не було враховано, що потрібно вказувати по 4 класу кодифікатора; зазначили під кодом 4545, так як йшлось саме про паркет і стіни у малій танцювальній залі. Спочатку уклали договір підряду на поточний ремонт коридору на суму до 200 000 гривень, а у червні-липні відремонтували інше приміщення на суму до 150 000 грн.Подібні пояснення надали суду вже звільнена з посади начальниці відділу культури Вікторія Савлук, Олена Цьомик та інші члени тендерного комітету.Головуючий по справах суддя Ковельського міськрайонного суду Сергій Панасюк прийшов до висновку, що вчинені правопорушення не мають істотних негативних наслідків, а наміри посадовців були направлені на дотримання принципів максимальної економії та ефективності виконання ремонтних робіт. Заплановані ремонтні роботи виконані з економією кошторисних призначень і додатково зроблено ще низку незапланованих робіт.Суд постановив звільнити членів тендерного комітету від адміністративної відповідальності в зв’язку з малозначністю вчиненого, обмежившись щодо них усними зауваженнями.Як розповідає директор «Просвіти» Михайло Пірожик, у цьому закладі культури сьогодні займається у гуртках та секціях понад півтисячі юних ковельчан. Тут працюють два танцювальних колективи, є театральна студія, навчають там і мистецтву естрадного співу. Також прописку отримали і деякі спортивні секції.

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