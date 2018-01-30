вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У ТРЦ «ПортCity» – святковий розпродаж*

У ТРЦ «ПортCity» – святковий розпродаж*
У ТРЦ "ПортCity" з 25 грудня по 10 січня – сезон розпродажу.

Про це інформує адміністрація ТРЦ.

Новорічні та різдвяні свята – це найкращий час відчути себе «чарівником» проявивши піклування та, підготувавши приємні сюрпризи та подарунки близьким.

Тож у ТРЦ "ПортCity" на вас чекають спеціальні пропозиції на нові зимові колекції від провідних брендів, величезний вибір подарунків на будь-який смак, а також фантастичні несподіванки, як для дорослих, так і для дітей.

У ТРЦ «ПортCity» – святковий розпродаж*
У ТРЦ «ПортCity» – святковий розпродаж*


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ПортCity, розпродаж
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП знакових подій 2019-го року для Волині за версією «ВолиньPost»
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На головній пішохідній вулиці Луцька засяяла алея різдвяних янголів. ФОТО
Сьогодні, 18:44
Експерти пояснили, чому так раптово зріс долар за добу
Сьогодні, 18:17
У ТРЦ «ПортCity» – святковий розпродаж*
Сьогодні, 17:45
На проспекті Відродження у Луцьку збили людину
Сьогодні, 17:31
У Ковелі через ремонт «Просвіти» судили чиновників
Сьогодні, 17:25
Схожі новини
У «ПортCity» – останні дні розпродажу* У «ПортCity» – останні дні розпродажу*
30 січень, 2018, 17:50
У «ПортCity» - шалена «Чорна п’ятниця» У «ПортCity» - шалена «Чорна п’ятниця»
20 листопад, 2017, 20:12
У «ПортCity» – міжсезонний розпродаж* У «ПортCity» – міжсезонний розпродаж*
09 жовтень, 2017, 17:16
У «ПортCity» 1 та 7 січня – дні безкоштовних розваг * У «ПортCity» 1 та 7 січня – дні безкоштовних розваг *
Сьогодні, 10:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 28 грудня
Сьогодні, 19:00
 0
Відгримів перший Lutsk Fashion Weekend Kids: моделями були діти з притулку. ФОТО
Сьогодні, 18:50
 0
На головній пішохідній вулиці Луцька засяяла алея різдвяних янголів. ФОТО
Сьогодні, 18:44
 0
Експерти пояснили, чому так раптово зріс долар за добу
Сьогодні, 18:17
 0
У ТРЦ «ПортCity» – святковий розпродаж*
Сьогодні, 17:45
 0
Медіа
відео
1/8