У ТРЦ «ПортCity» – святковий розпродаж*
Сьогодні, 17:45
У ТРЦ "ПортCity" з 25 грудня по 10 січня – сезон розпродажу.
Про це інформує адміністрація ТРЦ.
Новорічні та різдвяні свята – це найкращий час відчути себе «чарівником» проявивши піклування та, підготувавши приємні сюрпризи та подарунки близьким.
Тож у ТРЦ "ПортCity" на вас чекають спеціальні пропозиції на нові зимові колекції від провідних брендів, величезний вибір подарунків на будь-який смак, а також фантастичні несподіванки, як для дорослих, так і для дітей.
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Про це інформує адміністрація ТРЦ.
Новорічні та різдвяні свята – це найкращий час відчути себе «чарівником» проявивши піклування та, підготувавши приємні сюрпризи та подарунки близьким.
Тож у ТРЦ "ПортCity" на вас чекають спеціальні пропозиції на нові зимові колекції від провідних брендів, величезний вибір подарунків на будь-який смак, а також фантастичні несподіванки, як для дорослих, так і для дітей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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