У ТРЦ «ПортCity» – святковий розпродаж*

У ТРЦ "ПортCity" з 25 грудня по 10 січня – сезон розпродажу.Про це інформує адміністрація ТРЦ.Новорічні та різдвяні свята – це найкращий час відчути себе «чарівником» проявивши піклування та, підготувавши приємні сюрпризи та подарунки близьким.Тож у ТРЦ "ПортCity" на вас чекають спеціальні пропозиції на нові зимові колекції від провідних брендів, величезний вибір подарунків на будь-який смак, а також фантастичні несподіванки, як для дорослих, так і для дітей.