вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У «ПортCity» – сезон розпродажу*

У «ПортCity» – сезон розпродажу*
У ТРЦ "ПортCity" з 25 грудня по 10 січня – сезон розпродажу.

Про це інформує адміністрація ТРЦ.

Новорічні та різдвяні свята – це найкращий час відчути себе «чарівником» проявивши піклування та, підготувавши приємні сюрпризи та подарунки близьким.

Тож у ТРЦ "ПортCity" на вас чекають спеціальні пропозиції на нові зимові колекції від провідних брендів, величезний вибір подарунків на будь-який смак, а також фантастичні несподіванки, як для дорослих, так і для дітей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Бренди? :) Контрабас з Польщі, Туреччини, Китаю!!!
Відповісти
Вибір редактора
ТОП знакових подій 2019-го року для Волині за версією «ВолиньPost»
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині через ожеледицю автівка злетіла у кювет: водія госпіталізували. ФОТО
Сьогодні, 14:38
Луцькі патрульні врятували п'яного чоловіка, який лежав майже на проїжджій частині. ФОТО
Сьогодні, 14:30
У «ПортCity» – сезон розпродажу*
Сьогодні, 14:09
Під час обміну з ОРДЛО звільнили волинянина, який потрапив у полон у 2018
Сьогодні, 13:30
Про волинську бригаду, яка нещодавно повернулася з Донбасу, зняли фільм. ВІДЕО
Сьогодні, 13:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У луцькому соборі молилися за загиблих в афганській війні
Сьогодні, 15:15
 0
На Волині через ожеледицю автівка злетіла у кювет: водія госпіталізували. ФОТО
Сьогодні, 14:38
 0
Луцькі патрульні врятували п'яного чоловіка, який лежав майже на проїжджій частині. ФОТО
Сьогодні, 14:30
 0
У «ПортCity» – сезон розпродажу*
Сьогодні, 14:09
 0
Під час обміну з ОРДЛО звільнили волинянина, який потрапив у полон у 2018
Сьогодні, 13:30
 0
Медіа
відео
1/8