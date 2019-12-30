вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У «ПортCity» – сезон розпродажу*

У «ПортCity» – сезон розпродажу*
У ТРЦ "ПортCity" з 25 грудня по 10 січня – сезон розпродажу.

Про це інформує адміністрація ТРЦ.

Новорічні та різдвяні свята – це найкращий час відчути себе «чарівником» проявивши піклування та, підготувавши приємні сюрпризи та подарунки близьким.

Тож у ТРЦ "ПортCity" на вас чекають спеціальні пропозиції на нові зимові колекції від провідних брендів, величезний вибір подарунків на будь-який смак, а також фантастичні несподіванки, як для дорослих, так і для дітей.
У «ПортCity» – сезон розпродажу*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ПортCity
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Народний синоптик з Волині розповів, чого чекати від нинішньої зими
ТОП знакових подій 2019-го року для Волині за версією «ВолиньPost»
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Михайло Скопюк Михайло
Скопюк вітає з Новим роком та Різдвом
Останні новини
Лучанка шиє м’які іграшки, які схожі на своїх майбутніх власників
Сьогодні, 17:12
Чоловік потрапив у реанімацію через вибух салюту на Житомирщині
Сьогодні, 16:46
У «ПортCity» – сезон розпродажу*
Сьогодні, 16:23
В Україні зросла мінімальна зарплата
Сьогодні, 16:03
Судили волинянина, який незаконно перевозив продукти із Польщі
Сьогодні, 15:26
Схожі новини
У «ПортCity» 1 та 7 січня – дні безкоштовних розваг* У «ПортCity» 1 та 7 січня – дні безкоштовних розваг*
30 грудень, 2019, 12:09
У ТРЦ «ПортCity» – святковий розпродаж* У ТРЦ «ПортCity» – святковий розпродаж*
27 грудень, 2019, 17:45
У «ПортCity» 1 та 7 січня – дні безкоштовних розваг * У «ПортCity» 1 та 7 січня – дні безкоштовних розваг *
27 грудень, 2019, 10:10
У ТРЦ «ПортCity» – новорічний handmade-ярмарок* У ТРЦ «ПортCity» – новорічний handmade-ярмарок*
27 грудень, 2019, 08:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучанка шиє м’які іграшки, які схожі на своїх майбутніх власників
Сьогодні, 17:12
 0
Чоловік потрапив у реанімацію через вибух салюту на Житомирщині
Сьогодні, 16:46
 0
У «ПортCity» – сезон розпродажу*
Сьогодні, 16:23
 0
В Україні зросла мінімальна зарплата
Сьогодні, 16:03
 0
Судили волинянина, який незаконно перевозив продукти із Польщі
Сьогодні, 15:26
 0
Медіа
відео
1/8