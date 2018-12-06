На головній пішохідній вулиці Луцька засяяла алея різдвяних янголів. ФОТО

Ось уже третій рік поспіль у Луцьку урочисто відкривають мистецький проект «Вулиця різдвяних янголів», який став особливим і знаковим для міста – символом Святвечора та атмосферних новорічних свят.Цьогоріч офіційне відкриття відбулося 27 грудня під вечір, коли у сутінках міської метушні яскраві ліхтарики та святкова ілюмінація на вулиці Лесі Українки створили особливий настрій для перехожих, які зупинялися поруч з імпровізованою сценою.Там юні таланти з Луцька, одягнені у костюми янголів, співали традиційну колядку різними мовами – німецькою, англійською, польською та українською, а запис із гучномовців розповідав про особливість ілюмінованого перфомансу для міста.Директорка департаменту культури Луцької міської радизазначила, що цей проект несе в собі особливий символізм для Луцька і вже встиг стати доброю традицією для міста.Радник міського голови, який також завітав на відкриття, зазначив, що у планах вже є й інші цікаві ідеї, які стануть окрасою міста, а ці янголята тішитимуть око лучан напередодні новорічних свят ще не один рік.У вечірній час мерехтіння ілюмінаційні вогники у вигляді янголів надають особливу прикрасу центральній вулиці міста Луцька. Зустріти їх можна на вітринах магазинів, на електроопорах, при вході у заклади. Практично вся вулиця Лесі Українки перебуває в присутності таких особливих різдвяних прикрас.