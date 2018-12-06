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На головній пішохідній вулиці Луцька засяяла алея різдвяних янголів. ФОТО

На головній пішохідній вулиці Луцька засяяла алея різдвяних янголів. ФОТО
Ось уже третій рік поспіль у Луцьку урочисто відкривають мистецький проект «Вулиця різдвяних янголів», який став особливим і знаковим для міста – символом Святвечора та атмосферних новорічних свят.

Цьогоріч офіційне відкриття відбулося 27 грудня під вечір, коли у сутінках міської метушні яскраві ліхтарики та святкова ілюмінація на вулиці Лесі Українки створили особливий настрій для перехожих, які зупинялися поруч з імпровізованою сценою.

Там юні таланти з Луцька, одягнені у костюми янголів, співали традиційну колядку різними мовами – німецькою, англійською, польською та українською, а запис із гучномовців розповідав про особливість ілюмінованого перфомансу для міста.

На головній пішохідній вулиці Луцька засяяла алея різдвяних янголів. ФОТО
На головній пішохідній вулиці Луцька засяяла алея різдвяних янголів. ФОТО
На головній пішохідній вулиці Луцька засяяла алея різдвяних янголів. ФОТО


Директорка департаменту культури Луцької міської ради Тетяна Гнатів зазначила, що цей проект несе в собі особливий символізм для Луцька і вже встиг стати доброю традицією для міста.

Радник міського голови Ігор Поліщук, який також завітав на відкриття, зазначив, що у планах вже є й інші цікаві ідеї, які стануть окрасою міста, а ці янголята тішитимуть око лучан напередодні новорічних свят ще не один рік.

На головній пішохідній вулиці Луцька засяяла алея різдвяних янголів. ФОТО


У вечірній час мерехтіння ілюмінаційні вогники у вигляді янголів надають особливу прикрасу центральній вулиці міста Луцька. Зустріти їх можна на вітринах магазинів, на електроопорах, при вході у заклади. Практично вся вулиця Лесі Українки перебуває в присутності таких особливих різдвяних прикрас.

На головній пішохідній вулиці Луцька засяяла алея різдвяних янголів. ФОТО
На головній пішохідній вулиці Луцька засяяла алея різдвяних янголів. ФОТО
На головній пішохідній вулиці Луцька засяяла алея різдвяних янголів. ФОТО
На головній пішохідній вулиці Луцька засяяла алея різдвяних янголів. ФОТО
На головній пішохідній вулиці Луцька засяяла алея різдвяних янголів. ФОТО
На головній пішохідній вулиці Луцька засяяла алея різдвяних янголів. ФОТО
На головній пішохідній вулиці Луцька засяяла алея різдвяних янголів. ФОТО
На головній пішохідній вулиці Луцька засяяла алея різдвяних янголів. ФОТО
На головній пішохідній вулиці Луцька засяяла алея різдвяних янголів. ФОТО
На головній пішохідній вулиці Луцька засяяла алея різдвяних янголів. ФОТО
На головній пішохідній вулиці Луцька засяяла алея різдвяних янголів. ФОТО
На головній пішохідній вулиці Луцька засяяла алея різдвяних янголів. ФОТО
На головній пішохідній вулиці Луцька засяяла алея різдвяних янголів. ФОТО
На головній пішохідній вулиці Луцька засяяла алея різдвяних янголів. ФОТО
На головній пішохідній вулиці Луцька засяяла алея різдвяних янголів. ФОТО
На головній пішохідній вулиці Луцька засяяла алея різдвяних янголів. ФОТО
На головній пішохідній вулиці Луцька засяяла алея різдвяних янголів. ФОТО
На головній пішохідній вулиці Луцька засяяла алея різдвяних янголів. ФОТО
На головній пішохідній вулиці Луцька засяяла алея різдвяних янголів. ФОТО
На головній пішохідній вулиці Луцька засяяла алея різдвяних янголів. ФОТО
На головній пішохідній вулиці Луцька засяяла алея різдвяних янголів. ФОТО
На головній пішохідній вулиці Луцька засяяла алея різдвяних янголів. ФОТО
На головній пішохідній вулиці Луцька засяяла алея різдвяних янголів. ФОТО
На головній пішохідній вулиці Луцька засяяла алея різдвяних янголів. ФОТО
На головній пішохідній вулиці Луцька засяяла алея різдвяних янголів. ФОТО
На головній пішохідній вулиці Луцька засяяла алея різдвяних янголів. ФОТО
На головній пішохідній вулиці Луцька засяяла алея різдвяних янголів. ФОТО
На головній пішохідній вулиці Луцька засяяла алея різдвяних янголів. ФОТО
На головній пішохідній вулиці Луцька засяяла алея різдвяних янголів. ФОТО

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Теги: Вулиця різдвяних янголів, Луцьк, алея, новий рік, Різдво, свято, ілюмінація
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