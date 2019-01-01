У Луцьку ексв'язень із спільниками викрали чоловіка та вимагали у нього 2 тисячі доларів





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, - пише



Так, неодноразово засуджений колишній в'язень разом із спільниками у Луцьку 25 березня 2018 року викрали потерпілого, помістивши того у вантажний мікроавтобус марки «Volkswagen LT 35». Там йому на голову одягнули полімерний мішок та перевезли до домогосподарства, де проживає один із обвинувачених.



Там потерпілого помістили у підвал, де його незаконно утримували, заблокувавши вхід. Перебуваючи там, ексв'язень наносив постраждалому удари в голову, корпус та кінцівки, погрожуючи фізичним насильством та розправою. Окрім цього, він відібрав у потерпілого телефон, 400 гривень та бейсболку.



Згодом обвинувачений повернувся із спільником (особу якого слідство не встановило) та продовжив бити жертву, погрожуючи чоловіку вбивством та вимагаючи власноручно написати розписку про нібито отримання від викрадача 2000 доларів у борг.



Через деякий час потерпілому вдалося вибратися з підвалу та втекти.



Своєю чергою обинувачений ексв'язень свою вину повністю заперечив. Він стверджував, що разом з іншим обвинуваченим побачив потерпілого, який тривалий час (з 2014 року) був винен йому 2000 доларів (вони разом придбали автомобіль, а потім потерпілий автівку продав, а кошти обвинуваченому не повернув). З його слів, потерпілий сам до них підійшов та запропонував вивантажити двері, тому вони й сіли у автобус.



Він доводив суду, що не заволодівав його телефоном, грошима та бейсболкою й не наносив йому тілесних ушкоджень, а лише намагався з'ясувати причину неповернення боргу (з його слів, потерпілий без примусу написав розписку). Натомість, зазначив, що потерпілий, прибираючи у гаражі, наступив на кришку підвалу і впав вниз.



Проте, покази свідків довели, що обвинувачені таки утримували жертву, вимагаючи при цьому грошові кошти.



У підсумку, одного з чоловіків (раніше неодноразово судимого ексв'язня) визнали винним у викраденні людини, вимаганні та грабежі. За сукупністю злочинів та з врахуванням невідбутого до кінця попереднього покарання, йому призначили 5 років позбавлення волі.



Його спільник проведе за ґратами 1 рік та 6 місяців.



Головне фото - ілюстративне.

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