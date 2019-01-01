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Лучанина, який продавав наркотики, не покарають

Лучанина, який продавав наркотики, не покарають
Лучанина, який незаконно збував наркотики у Ковелі у 2017 році, не будуть садити до в'язниці.

Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, - пише ІА "Конкурент".

Так, обвинувачений 22 грудня 2017 року збув особі, яка працювала під прикриттям, 0,1922 грама метамфетаміну за 1000 гривень. 8 серпня 2018 року під час обшуку його помешкання, працівники СБУ виявили 311 грамів канабісу та 0,0125 грама небезпечного психотропу PVP.

Чоловік повністю визнав свою вину та зазначив, що знайшов психотропні речовини біля банкомату. Він зазначив, що працює в приватного підприємця і більше не вживає наркотиків. Тим більше, він добровільно звернувся для лікування від наркотичної залежності. Просив суворо не карати. Своєю чергою прокурор заявив про спрощений порядок розгляду справи.

Згідно експертизи, обвинувачений має психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання канабіоїдів та стимуляторів, однак наркоманією не страждає.

У підсумку суд призначив чоловіку покарання за незаконний збут наркотиків у вигляді чотирьох років позбавлення волі, проте звільнив його від відбування покарання з іспитовим терміном на три роки.

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Теги: Ковель, продаж наркотиків, суд
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