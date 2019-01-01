В Україні вводять електронну систему розмитнення «євроблях»





В Україні запрацює електронна система розмитнення автомобілів, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в ефірі



Система Електронний транспортний портал дозволить у кілька кліків бронювати дозволи, щоб не стояти в чергах.



"Ми робимо це в цифровому форматі. Поки додатково забирається цей дозвіл, в подальшому я розраховую, що буде з тією ж Польщею взагалі цифровий обмін", - заявив Криклій.



За його словами, Україна отримала від Польщі 15 тис. дозволів. Зараз в наявності залишилося понад 3 тисячі. Перевізники мають можливість звернутися за дозволом і отримати його.



З п'ятниці, 27 грудня, дозволи можна забронювати.



Міністр припускає, що в наступному році, в січні, Україна, можливо, підпише лібералізацію щодо автоперевезення з Білоруссю.

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