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В Україні вводять електронну систему розмитнення «євроблях»

В Україні вводять електронну систему розмитнення «євроблях»
Мінінфраструктури презентувало електронну систему розмитнення автомобілів, що дозволить оформлятися швидше.

В Україні запрацює електронна система розмитнення автомобілів, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в ефірі 112 Україна.

Система Електронний транспортний портал дозволить у кілька кліків бронювати дозволи, щоб не стояти в чергах.

"Ми робимо це в цифровому форматі. Поки додатково забирається цей дозвіл, в подальшому я розраховую, що буде з тією ж Польщею взагалі цифровий обмін", - заявив Криклій.

За його словами, Україна отримала від Польщі 15 тис. дозволів. Зараз в наявності залишилося понад 3 тисячі. Перевізники мають можливість звернутися за дозволом і отримати його.

З п'ятниці, 27 грудня, дозволи можна забронювати.

Міністр припускає, що в наступному році, в січні, Україна, можливо, підпише лібералізацію щодо автоперевезення з Білоруссю.

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Теги: розмитнення автомобілів, електронна система
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