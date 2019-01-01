У Луцьку – вечірня аварія: Mercedes влетів у бус. ФОТО
Сьогодні, 19:52
Аварія за участю двох авто сталася ввечері 27 грудня в Луцьку.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Так, біля 19 години на вулиці Клима Савури, навпроти повороту до Пакко, автомобіль Mercedes врізався в Peugeot Expert.
За попередньою інформацією, водій Mercedes не дотримався безпечної відстані.
На щастя, в аварії ніхто не постраждав. На місці працює екіпаж поліції.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Так, біля 19 години на вулиці Клима Савури, навпроти повороту до Пакко, автомобіль Mercedes врізався в Peugeot Expert.
За попередньою інформацією, водій Mercedes не дотримався безпечної відстані.
На щастя, в аварії ніхто не постраждав. На місці працює екіпаж поліції.
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