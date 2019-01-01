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У Луцьку – вечірня аварія: Mercedes влетів у бус. ФОТО

У Луцьку – вечірня аварія: Mercedes влетів у бус. ФОТО
Аварія за участю двох авто сталася ввечері 27 грудня в Луцьку.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Так, біля 19 години на вулиці Клима Савури, навпроти повороту до Пакко, автомобіль Mercedes врізався в Peugeot Expert.

За попередньою інформацією, водій Mercedes не дотримався безпечної відстані.

На щастя, в аварії ніхто не постраждав. На місці працює екіпаж поліції.

У Луцьку – вечірня аварія: Mercedes влетів у бус. ФОТО
У Луцьку – вечірня аварія: Mercedes влетів у бус. ФОТО
У Луцьку – вечірня аварія: Mercedes влетів у бус. ФОТО

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Теги: Луцьк, аварія
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