У Луцьку – вечірня аварія: Mercedes влетів у бус. ФОТО





Про це



Так, біля 19 години на вулиці Клима Савури, навпроти повороту до Пакко, автомобіль Mercedes врізався в Peugeot Expert.



За попередньою інформацією, водій Mercedes не дотримався безпечної відстані.



На щастя, в аварії ніхто не постраждав. На місці працює екіпаж поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Аварія за участю двох авто сталася ввечері 27 грудня в Луцьку.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Так, біля 19 години на вулиці Клима Савури, навпроти повороту до Пакко, автомобіль Mercedes врізався в Peugeot Expert.За попередньою інформацією, водій Mercedes не дотримався безпечної відстані.На щастя, в аварії ніхто не постраждав. На місці працює екіпаж поліції.

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