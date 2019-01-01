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На озерах у Шацькому районі спіймали чоловіка, який незаконно рибалив

На озерах у Шацькому районі спіймали чоловіка, який незаконно рибалив
У Шацькому районі рибоохоронний патруль викрили чоловіка, який незаконно рибалив сіткою у селі Мельники.

Мешканець Шацького району здійснював незаконний вилов водних біоресурсів забороненим знаряддям – риболовецькою сіткою. Інцидент зафіксовано на озерах Кримне, поблизу с. Мельники Шацького району Волинської області, – пише БУГ.

На особу оформлено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направлено до районного суду для притягнення правопорушника до відповідальності. Заборонене знаряддя лову вилучено.

Згодом на тому ж озері рейдова група виявила безгосподарське майно. З водойми вилучено шість сіток, загальною довжиною 450 м. Складено відповідні акти.

На озерах у Шацькому районі спіймали чоловіка, який незаконно рибалив

На озерах у Шацькому районі спіймали чоловіка, який незаконно рибалив

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Теги: риболовля, охоронний патруль
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