На озерах у Шацькому районі спіймали чоловіка, який незаконно рибалив
Сьогодні, 21:41
У Шацькому районі рибоохоронний патруль викрили чоловіка, який незаконно рибалив сіткою у селі Мельники.
Мешканець Шацького району здійснював незаконний вилов водних біоресурсів забороненим знаряддям – риболовецькою сіткою. Інцидент зафіксовано на озерах Кримне, поблизу с. Мельники Шацького району Волинської області, – пише БУГ.
На особу оформлено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направлено до районного суду для притягнення правопорушника до відповідальності. Заборонене знаряддя лову вилучено.
Згодом на тому ж озері рейдова група виявила безгосподарське майно. З водойми вилучено шість сіток, загальною довжиною 450 м. Складено відповідні акти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Мешканець Шацького району здійснював незаконний вилов водних біоресурсів забороненим знаряддям – риболовецькою сіткою. Інцидент зафіксовано на озерах Кримне, поблизу с. Мельники Шацького району Волинської області, – пише БУГ.
На особу оформлено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направлено до районного суду для притягнення правопорушника до відповідальності. Заборонене знаряддя лову вилучено.
Згодом на тому ж озері рейдова група виявила безгосподарське майно. З водойми вилучено шість сіток, загальною довжиною 450 м. Складено відповідні акти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На озерах у Шацькому районі спіймали чоловіка, який незаконно рибалив
Сьогодні, 21:41
У Луцьку зіткнулися дві іномарки. ФОТО
Сьогодні, 21:08
Лучанина, який продавав наркотики, не покарають
Сьогодні, 20:45
В Україні вводять електронну систему розмитнення «євроблях»
Сьогодні, 20:20
Медіа