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У Луцьку зіткнулися дві іномарки. ФОТО

У Луцьку зіткнулися дві іномарки. ФОТО
Два авто зіткнулися у Луцьку ввечері 27 грудня на вулиці Карпенка-Карого.

Про це повідомляє ІА Волинські новини.

Як розповіли очевидці, позашляховик «Лексус» та хечбек «Кіа Сід» зіткнулися на перехресті вулиць Карпенка-Карого та Задворецька.

Автівки зазнали механічних пошкоджень, зокрема, у «Кіа» значно пошкоджений капот.

Згідно з попередньою інформацією, в аварії ніхто не постраждав.

У Луцьку зіткнулися дві іномарки. ФОТО

У Луцьку зіткнулися дві іномарки. ФОТО

У Луцьку зіткнулися дві іномарки. ФОТО

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Теги: дтп, аварія, луцьк, авто
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