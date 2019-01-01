У Луцьку зіткнулися дві іномарки. ФОТО





Про це



Як розповіли очевидці, позашляховик «Лексус» та хечбек «Кіа Сід» зіткнулися на перехресті вулиць Карпенка-Карого та Задворецька.



Автівки зазнали механічних пошкоджень, зокрема, у «Кіа» значно пошкоджений капот.



Згідно з попередньою інформацією, в аварії ніхто не постраждав.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Два авто зіткнулися у Луцьку ввечері 27 грудня на вулиці Карпенка-Карого.Про це повідомляє ІА Волинські новини.Як розповіли очевидці, позашляховик «Лексус» та хечбек «Кіа Сід» зіткнулися на перехресті вулиць Карпенка-Карого та Задворецька.Автівки зазнали механічних пошкоджень, зокрема, у «Кіа» значно пошкоджений капот.Згідно з попередньою інформацією, в аварії ніхто не постраждав.

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