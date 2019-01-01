У Луцьку зіткнулися дві іномарки. ФОТО
Сьогодні, 21:08
Два авто зіткнулися у Луцьку ввечері 27 грудня на вулиці Карпенка-Карого.
Про це повідомляє ІА Волинські новини.
Як розповіли очевидці, позашляховик «Лексус» та хечбек «Кіа Сід» зіткнулися на перехресті вулиць Карпенка-Карого та Задворецька.
Автівки зазнали механічних пошкоджень, зокрема, у «Кіа» значно пошкоджений капот.
Згідно з попередньою інформацією, в аварії ніхто не постраждав.
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Про це повідомляє ІА Волинські новини.
Як розповіли очевидці, позашляховик «Лексус» та хечбек «Кіа Сід» зіткнулися на перехресті вулиць Карпенка-Карого та Задворецька.
Автівки зазнали механічних пошкоджень, зокрема, у «Кіа» значно пошкоджений капот.
Згідно з попередньою інформацією, в аварії ніхто не постраждав.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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