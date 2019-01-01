У Володимирі-Волинському відбудеться передноворічний ярмарок
Сьогодні, 22:24
28-го грудня з 8:00 у парку Слов’янський діятиме передноворічний ярмарок.
Про це інформує Володимир-Волинська міська рада.
"В парку Слов’янський ви зможете придбати все необхідне до святкового столу, подарунки для дітей та онуків, ялинкові прикраси, ялинки…", – йдеться в оголошенні.
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Про це інформує Володимир-Волинська міська рада.
"В парку Слов’янський ви зможете придбати все необхідне до святкового столу, подарунки для дітей та онуків, ялинкові прикраси, ялинки…", – йдеться в оголошенні.
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