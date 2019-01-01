У Володимирі-Волинському відбудеться передноворічний ярмарок





Про це



"В парку Слов’янський ви зможете придбати все необхідне до святкового столу, подарунки для дітей та онуків, ялинкові прикраси, ялинки…", – йдеться в оголошенні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 28-го грудня з 8:00 у парку Слов’янський діятиме передноворічний ярмарок.Про це інформує Володимир-Волинська міська рада."В парку Слов’янський ви зможете придбати все необхідне до святкового столу, подарунки для дітей та онуків, ялинкові прикраси, ялинки…", – йдеться в оголошенні.

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