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Любомльські ліцеїсти відзначили новорічно-різдвяні свята. ФОТО

Любомльські ліцеїсти відзначили новорічно-різдвяні свята. ФОТО
Напередодні Нового 2020 року та Різдва Христового члени Ради міністрів учнівської республіки та учасники євроклубу «Ровесник» Любомльського професійного ліцею створювали новорічну атмосферу, затишок, оформляли фотозони, актову залу та коридори освітнього закладу, прикрашали ялинки, допомагали оздобити костел Святої Трійці та взяли участь у різдвяній месі.

Святкову месу відслужив отець Ян Бурас. Євроклубівці привітали з Різдвом Христовим прихожан костелу та гостей, зробили спільну світлину на пам’ять,- пише Кордон.

Юні артисти, учасники літературної студії «Порив», «запалювали» новорічну ялинку в місті, а у ліцеї порадували усіх цікавим новорічним виступом «У цей казковий дивний час чарівний рік іде до нас» та оригінально привітали усіх з прийдешнім 2020 роком.

Дівчатка-співачки вокального ансамблю «Перевесло» подарували віночок українських колядок, учні кожної групи – новорічні концертні номери.

"Усіх учасників дійства чекали солодкі нагороди та яскраві емоції під драйвову музику на дискотеці", – йдеться в дописі.


Любомльські ліцеїсти відзначили новорічно-різдвяні свята. ФОТО
Любомльські ліцеїсти відзначили новорічно-різдвяні свята. ФОТО
Любомльські ліцеїсти відзначили новорічно-різдвяні свята. ФОТО
Любомльські ліцеїсти відзначили новорічно-різдвяні свята. ФОТО
Любомльські ліцеїсти відзначили новорічно-різдвяні свята. ФОТО
Любомльські ліцеїсти відзначили новорічно-різдвяні свята. ФОТО


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Теги: любомль, різдво, ліцей, свято
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