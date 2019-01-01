У центрі Луцька продавали алкоголь у заборонений час
Сьогодні, 01:03
Працівники луцької муніципальної варти спіймали продавців, які реалізовували алкоголь у заборонений час.
Про це повідомляють на сторінці вартівців у фейсбуці.
"Факт продажу алкогольних напоїв в заборонений рішенням Луцької міської ради час з 22.00 до 08.00 години виявили та зафіксували інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради з торгового павільйону «Мінімаркет» по пр. Волі, 29.
На продавця було складено протокол про адміністративне правопорушення за порушення ч.2 ст. 156 КУпАП. Розмір штрафу за вказане порушення від 1700 до 6800 грн", - йдеться у дописі.
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Про це повідомляють на сторінці вартівців у фейсбуці.
"Факт продажу алкогольних напоїв в заборонений рішенням Луцької міської ради час з 22.00 до 08.00 години виявили та зафіксували інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради з торгового павільйону «Мінімаркет» по пр. Волі, 29.
На продавця було складено протокол про адміністративне правопорушення за порушення ч.2 ст. 156 КУпАП. Розмір штрафу за вказане порушення від 1700 до 6800 грн", - йдеться у дописі.
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