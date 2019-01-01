У центрі Луцька продавали алкоголь у заборонений час

Працівники луцької муніципальної варти спіймали продавців, які реалізовували алкоголь у заборонений час.Про це повідомляють на сторінці вартівців у фейсбуці."Факт продажу алкогольних напоїв в заборонений рішенням Луцької міської ради час з 22.00 до 08.00 години виявили та зафіксували інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради з торгового павільйону «Мінімаркет» по пр. Волі, 29.На продавця було складено протокол про адміністративне правопорушення за порушення ч.2 ст. 156 КУпАП. Розмір штрафу за вказане порушення від 1700 до 6800 грн", - йдеться у дописі.