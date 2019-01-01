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На Волині провели районний семінар психологів та соціальних педагогів

На Волині провели районний семінар психологів та соціальних педагогів
У малому актовому залі Любомльської РДА відбувся районний семінар практичних психологів та соціальних педагогів.

Про це пише Кордон.

Своїм досвідом роботи ділилася Тетяна Балабаш, соціальний педагог Римачівського НВК, запропонувавши присутнім майстер-клас на тему "Дозволь собі бути щасливим".

Вправи для емоційного розвантаження та релаксації, руханки та ігри для згуртування групи провели з учасниками семінару практичний психолог Згоранської ЗОШ Хурсяк Олена, соціальний педагог цієї ж школи Сержанюк Марина та практичний психолог Зачернецької ЗОШ Марія Верещук.

Майстер-клас з використання метафоричних карт продемонструвала практичний психолог гімназії Кухарук Світлана.

Насамкінець, методист районного відділу освіти Валентина Трач порушила питання про роль самооцінки у діяльності педагогів та психологів, зокрема, а також апробувала ряд методик та вправ для формування адекватної самоцінки серед учасників семінару.

Творчий калейдоскоп майстер- класів, психотехнік та вправ не лише поповнив професійний арсенал всіх присутніх, але й залишив по собі масу позитивних емоцій, приємних вражень та заряд позитивної енергії для подальшої роботи.


На Волині провели районний семінар психологів та соціальних педагогів

На Волині провели районний семінар психологів та соціальних педагогів

На Волині провели районний семінар психологів та соціальних педагогів

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Теги: семінар, психологи, любомль
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