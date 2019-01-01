На Волині провели районний семінар психологів та соціальних педагогів
Сьогодні, 06:13
У малому актовому залі Любомльської РДА відбувся районний семінар практичних психологів та соціальних педагогів.
Про це пише Кордон.
Своїм досвідом роботи ділилася Тетяна Балабаш, соціальний педагог Римачівського НВК, запропонувавши присутнім майстер-клас на тему "Дозволь собі бути щасливим".
Вправи для емоційного розвантаження та релаксації, руханки та ігри для згуртування групи провели з учасниками семінару практичний психолог Згоранської ЗОШ Хурсяк Олена, соціальний педагог цієї ж школи Сержанюк Марина та практичний психолог Зачернецької ЗОШ Марія Верещук.
Майстер-клас з використання метафоричних карт продемонструвала практичний психолог гімназії Кухарук Світлана.
Насамкінець, методист районного відділу освіти Валентина Трач порушила питання про роль самооцінки у діяльності педагогів та психологів, зокрема, а також апробувала ряд методик та вправ для формування адекватної самоцінки серед учасників семінару.
Творчий калейдоскоп майстер- класів, психотехнік та вправ не лише поповнив професійний арсенал всіх присутніх, але й залишив по собі масу позитивних емоцій, приємних вражень та заряд позитивної енергії для подальшої роботи.
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Про це пише Кордон.
Своїм досвідом роботи ділилася Тетяна Балабаш, соціальний педагог Римачівського НВК, запропонувавши присутнім майстер-клас на тему "Дозволь собі бути щасливим".
Вправи для емоційного розвантаження та релаксації, руханки та ігри для згуртування групи провели з учасниками семінару практичний психолог Згоранської ЗОШ Хурсяк Олена, соціальний педагог цієї ж школи Сержанюк Марина та практичний психолог Зачернецької ЗОШ Марія Верещук.
Майстер-клас з використання метафоричних карт продемонструвала практичний психолог гімназії Кухарук Світлана.
Насамкінець, методист районного відділу освіти Валентина Трач порушила питання про роль самооцінки у діяльності педагогів та психологів, зокрема, а також апробувала ряд методик та вправ для формування адекватної самоцінки серед учасників семінару.
Творчий калейдоскоп майстер- класів, психотехнік та вправ не лише поповнив професійний арсенал всіх присутніх, але й залишив по собі масу позитивних емоцій, приємних вражень та заряд позитивної енергії для подальшої роботи.
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