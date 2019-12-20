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У Луцьку незаконно продавали ялинки

У Луцьку незаконно продавали ялинки
Працівники муніципальної варти оштрафували людей, які незаконно продавали ялинки та сосни.

Про це пишуть на сторінці вартівців у фейсбуці.

"Факти порушення громадянами рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 20.12.2019 №739-1 «Про розміщення пунктів продажу хвойних дерев до новорічних та різдвяних свят на вулицях міста», в частині розміщення об’єктів торгівлі без наявних дозволів, було виявлено інспекторами департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.

На порушників були складені протоколи про адміністративні правопорушення за порушення ст. 152 КУпАП, п.п.2.5.5.1.20 Правил благоустрою міста Луцька. Штраф за вказане порушення від 340 до 1360 грн", - йдеться у дописі.


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Теги: муніципали, продаж, штраф, ялинки
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