Для українських вчителів змінять зарплатну систему





Про це сказала міністр освіти і наук Ганна Новосад, –



Зі слів Новосад, Міністерство освіти планує оптимізувати систему різних надбавок і премій, які складають левову частку зарплати вчителя.



«Мова йде не про те, щоб щось скороти. Ми (міністерство, – ред.) платимо лише оклад з субвенції і за престижність праці, а на місцях бувають різні надбавки. Мова йде про те, щоб зробити ситуацію, коли маніпулювання надбавками і преміями буде неможливе», – сказала міністр.



Вона наголосила, що ситуація, коли надбавки складають 70% загальної суми, яку отримують вчителі на руки, є неадекватною.



«Тому ми хочемо зробити великий оклад – перенести всі надбавки і премії в великий оклад, і зробити систему такою, коли вчитель отримує 70 % всього обсягу своєї заробітної плати з окладу, а інше надбавками», – підкреслила Ганна Новосад.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство освіти та науки до 1 квітня 2020 року розробить пропозиції до реформування системи заробітних плат вчителів.Про це сказала міністр освіти і наук, – повідомляє Укрінформ.Зі слів Новосад, Міністерство освіти планує оптимізувати систему різних надбавок і премій, які складають левову частку зарплати вчителя.«Мова йде не про те, щоб щось скороти. Ми (міністерство, – ред.) платимо лише оклад з субвенції і за престижність праці, а на місцях бувають різні надбавки. Мова йде про те, щоб зробити ситуацію, коли маніпулювання надбавками і преміями буде неможливе», – сказала міністр.Вона наголосила, що ситуація, коли надбавки складають 70% загальної суми, яку отримують вчителі на руки, є неадекватною.«Тому ми хочемо зробити великий оклад – перенести всі надбавки і премії в великий оклад, і зробити систему такою, коли вчитель отримує 70 % всього обсягу своєї заробітної плати з окладу, а інше надбавками», – підкреслила Ганна Новосад.

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