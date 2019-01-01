Для українських вчителів змінять зарплатну систему
Сьогодні, 02:09
Міністерство освіти та науки до 1 квітня 2020 року розробить пропозиції до реформування системи заробітних плат вчителів.
Про це сказала міністр освіти і наук Ганна Новосад, – повідомляє Укрінформ.
Зі слів Новосад, Міністерство освіти планує оптимізувати систему різних надбавок і премій, які складають левову частку зарплати вчителя.
«Мова йде не про те, щоб щось скороти. Ми (міністерство, – ред.) платимо лише оклад з субвенції і за престижність праці, а на місцях бувають різні надбавки. Мова йде про те, щоб зробити ситуацію, коли маніпулювання надбавками і преміями буде неможливе», – сказала міністр.
Вона наголосила, що ситуація, коли надбавки складають 70% загальної суми, яку отримують вчителі на руки, є неадекватною.
«Тому ми хочемо зробити великий оклад – перенести всі надбавки і премії в великий оклад, і зробити систему такою, коли вчитель отримує 70 % всього обсягу своєї заробітної плати з окладу, а інше надбавками», – підкреслила Ганна Новосад.
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Про це сказала міністр освіти і наук Ганна Новосад, – повідомляє Укрінформ.
Зі слів Новосад, Міністерство освіти планує оптимізувати систему різних надбавок і премій, які складають левову частку зарплати вчителя.
«Мова йде не про те, щоб щось скороти. Ми (міністерство, – ред.) платимо лише оклад з субвенції і за престижність праці, а на місцях бувають різні надбавки. Мова йде про те, щоб зробити ситуацію, коли маніпулювання надбавками і преміями буде неможливе», – сказала міністр.
Вона наголосила, що ситуація, коли надбавки складають 70% загальної суми, яку отримують вчителі на руки, є неадекватною.
«Тому ми хочемо зробити великий оклад – перенести всі надбавки і премії в великий оклад, і зробити систему такою, коли вчитель отримує 70 % всього обсягу своєї заробітної плати з окладу, а інше надбавками», – підкреслила Ганна Новосад.
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