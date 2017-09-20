вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Майже 9 мільярдів доларів: з яких країн надсилають кошти українські заробітчани

Майже 9 мільярдів доларів: з яких країн надсилають кошти українські заробітчани
За три квартали нинішнього року трудові мігранти переказали до України 8,74 мільярда доларів.

Такі дані наводять в Національному банку України, - передає ТСН.

Грошові перекази з країн Європейського Союзу склали переважну більшість всіх переказів трудових мігрантів - 5,83 мільярда доларів. Найбільше коштів надійшло з сусідньої Польщі - 2,82 мільярда доларів. З Чехії надійшло 800 мільйонів доларів.

На третьому місці опинилися Сполучені Штати Америки. Українські мігранти переказали зі США 713 мільйонів доларів.

Перекази з країн СНД за 9 місяців 2019 року склали менше 1 мільярда доларів. Зокрема, найбільше надійшло з Росії - 775 мільйонів доларів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: заробітчани, гроші, переказ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП знакових подій 2019-го року для Волині за версією «ВолиньPost»
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Білоцерківській колонії помер ув'язнений: звинувачують лікарів
Сьогодні, 04:16
Майже 9 мільярдів доларів: з яких країн надсилають кошти українські заробітчани
Сьогодні, 03:15
Для українських вчителів змінять зарплатну систему
Сьогодні, 02:09
У центрі Луцька продавали алкоголь у заборонений час
Сьогодні, 01:03
28 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Заробітчани переказали до України майже 10 мільярдів доларів Заробітчани переказали до України майже 10 мільярдів доларів
13 грудень, 00:16
Українські заробітчани переслали додому рекордну суму грошей Українські заробітчани переслали додому рекордну суму грошей
05 жовтень, 15:47
Минулого року заробітчани переслали в Україну 11 мільярдів доларів Минулого року заробітчани переслали в Україну 11 мільярдів доларів
31 січень, 17:33
ПриватБанк буде видавати перекази разом з планшетами* ПриватБанк буде видавати перекази разом з планшетами*
20 вересень, 2017, 22:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Білоцерківській колонії помер ув'язнений: звинувачують лікарів
Сьогодні, 04:16
 0
Майже 9 мільярдів доларів: з яких країн надсилають кошти українські заробітчани
Сьогодні, 03:15
 0
Для українських вчителів змінять зарплатну систему
Сьогодні, 02:09
 0
У центрі Луцька продавали алкоголь у заборонений час
Сьогодні, 01:03
 0
28 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8