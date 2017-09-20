Майже 9 мільярдів доларів: з яких країн надсилають кошти українські заробітчани
Сьогодні, 03:15
За три квартали нинішнього року трудові мігранти переказали до України 8,74 мільярда доларів.
Такі дані наводять в Національному банку України, - передає ТСН.
Грошові перекази з країн Європейського Союзу склали переважну більшість всіх переказів трудових мігрантів - 5,83 мільярда доларів. Найбільше коштів надійшло з сусідньої Польщі - 2,82 мільярда доларів. З Чехії надійшло 800 мільйонів доларів.
На третьому місці опинилися Сполучені Штати Америки. Українські мігранти переказали зі США 713 мільйонів доларів.
Перекази з країн СНД за 9 місяців 2019 року склали менше 1 мільярда доларів. Зокрема, найбільше надійшло з Росії - 775 мільйонів доларів.
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Такі дані наводять в Національному банку України, - передає ТСН.
Грошові перекази з країн Європейського Союзу склали переважну більшість всіх переказів трудових мігрантів - 5,83 мільярда доларів. Найбільше коштів надійшло з сусідньої Польщі - 2,82 мільярда доларів. З Чехії надійшло 800 мільйонів доларів.
На третьому місці опинилися Сполучені Штати Америки. Українські мігранти переказали зі США 713 мільйонів доларів.
Перекази з країн СНД за 9 місяців 2019 року склали менше 1 мільярда доларів. Зокрема, найбільше надійшло з Росії - 775 мільйонів доларів.
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