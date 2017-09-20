Майже 9 мільярдів доларів: з яких країн надсилають кошти українські заробітчани





Такі дані наводять в Національному банку України, -



Грошові перекази з країн Європейського Союзу склали переважну більшість всіх переказів трудових мігрантів - 5,83 мільярда доларів. Найбільше коштів надійшло з сусідньої Польщі - 2,82 мільярда доларів. З Чехії надійшло 800 мільйонів доларів.



На третьому місці опинилися Сполучені Штати Америки. Українські мігранти переказали зі США 713 мільйонів доларів.



Перекази з країн СНД за 9 місяців 2019 року склали менше 1 мільярда доларів. Зокрема, найбільше надійшло з Росії - 775 мільйонів доларів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За три квартали нинішнього року трудові мігранти переказали до України 8,74 мільярда доларів.Такі дані наводять в Національному банку України, - передає ТСН.Грошові перекази з країн Європейського Союзу склали переважну більшість всіх переказів трудових мігрантів - 5,83 мільярда доларів. Найбільше коштів надійшло з сусідньої Польщі - 2,82 мільярда доларів. З Чехії надійшло 800 мільйонів доларів.На третьому місці опинилися Сполучені Штати Америки. Українські мігранти переказали зі США 713 мільйонів доларів.Перекази з країн СНД за 9 місяців 2019 року склали менше 1 мільярда доларів. Зокрема, найбільше надійшло з Росії - 775 мільйонів доларів.

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