У Білоцерківській колонії помер ув'язнений: звинувачують лікарів





Про це



Інцидент стався у Білоцерківській виправній колонії № 35. Засуджений лікувався медичної частини № 35 філії державної установи Центр охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України в Києві та Київській області.



За результатами перевірки медичного закладу прокуратура виявила численні порушення прав ув'язнених, які відбувають покарання. Найчастіше засуджених лікували препаратами без встановлення діагнозу і призначення лікаря, а медогляди проводилися формально. Всупереч високим ризикам захворювання на туберкульоз, флюрографію проходять далеко не всі, хоча апарат є.



Прокуратура постановила усунути порушення і направила документ начальнику філії державної установи Центр охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України в Києві та Київській області.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Київській області прокуратура відкрила кримінальну справу за фактом можливого неналежного виконання медпрацівником своїх професійних обов'язків, що спричинило смерть засудженого.Про це повідомляє УНІАН.Інцидент стався у Білоцерківській виправній колонії № 35. Засуджений лікувався медичної частини № 35 філії державної установи Центр охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України в Києві та Київській області.За результатами перевірки медичного закладу прокуратура виявила численні порушення прав ув'язнених, які відбувають покарання. Найчастіше засуджених лікували препаратами без встановлення діагнозу і призначення лікаря, а медогляди проводилися формально. Всупереч високим ризикам захворювання на туберкульоз, флюрографію проходять далеко не всі, хоча апарат є.Прокуратура постановила усунути порушення і направила документ начальнику філії державної установи Центр охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України в Києві та Київській області.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію