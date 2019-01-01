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У Білоцерківській колонії помер ув'язнений: звинувачують лікарів

У Білоцерківській колонії помер ув'язнений: звинувачують лікарів
У Київській області прокуратура відкрила кримінальну справу за фактом можливого неналежного виконання медпрацівником своїх професійних обов'язків, що спричинило смерть засудженого.

Про це повідомляє УНІАН.

Інцидент стався у Білоцерківській виправній колонії № 35. Засуджений лікувався медичної частини № 35 філії державної установи Центр охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України в Києві та Київській області.

За результатами перевірки медичного закладу прокуратура виявила численні порушення прав ув'язнених, які відбувають покарання. Найчастіше засуджених лікували препаратами без встановлення діагнозу і призначення лікаря, а медогляди проводилися формально. Всупереч високим ризикам захворювання на туберкульоз, флюрографію проходять далеко не всі, хоча апарат є.

Прокуратура постановила усунути порушення і направила документ начальнику філії державної установи Центр охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України в Києві та Київській області.


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Теги: колонія, смерть, лікарі, хвороба
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