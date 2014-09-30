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Чому корисно пити молоко перед сном

Чому корисно пити молоко перед сном
Індійські фахівці представили увазі 7 переваг вживання молока перед сном. Одним з них є зниження ймовірності діареї у вагітних жінок.

Про це повідомляє ukrhealth.net

Молоко містить величезну кількість корисних речовин, серед яких кальцій, магній, калій, натрій, фосфор, хлор і сірка, а також солі – фосфати, цитрати і хлориди, які забезпечують сольове рівновагу, тобто певне співвідношення між іонами кальцію і аніонами фосфорної і лимонної кислот, пояснюють експерти.

Що стосується певної користі від живильної рідини, особливо при выпивании перед сном, то до неї належать: очищення шлунка від бактерій і поліпшення здоров’я кишечника. Людям, що страждають зайвим газоутворенням, також варто віддати перевагу вживанню його перед відходом до сну.

Представницям прекрасної статі, що знаходяться в цікавому положенні, не буде зайвим побалувати себе молоком, тим самим вони зможуть знизити ризик діареї. Не менш важлива користь для вагітних жінок – достатнє зволоження організму, так як зневоднення негативно позначається на здоров’ї плода. При цьому кальцій в ньому міститься сприяє зміцненню кісток малюка.

Серед переваг вживання молока перед сном і поліпшення імунної системи. Ця поживна рідина нормалізує кров’яний тиск, хоча її не відносять до способів лікування відповідних проблем. Серед не менш важливих переваг: зміцнення серцевого м’яза, покращення еластичності судин, благотворний вплив на рівень холестерину, вирішення проблем з травною системою.

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Теги: молоко, здоров'я, сон
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