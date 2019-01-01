Українські війська отримали чергову партію броньованих медичних машин





Про це



"Виробництво медичних МТ-ЛБ-С відбувається в рамках державного оборонного замовлення на 2015-2019 рр. У кормовій частині машини встановлено лебідку з електроприводом, тросом якої можна витягувати поранених або постраждалих з важкодоступних зон або тих, які під вогнем", - ідеться в замітці.



Також, згідно з повідомленням, збільшена висота десантного відсіку забезпечує розміщення в машині поранених на носилках у два яруси.



Машину створено на базі МТ-ЛБ у 2014-2015 роках. За інформацією видання, протягом 2016-2017 років було закуплено 30 одиниць МТ-ЛБ-С, а загалом контракт передбачає придбання для потреб ЗСУ 120 медичних машин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Науково-виробнича компанія "ВК Система" підготувала чергову партію броньованих медичних машин на базі МТ-ЛБ (багатоцільовий тягач легкий броньований) для Збройних сил України,Про це повідомляє Інтерфакс."Виробництво медичних МТ-ЛБ-С відбувається в рамках державного оборонного замовлення на 2015-2019 рр. У кормовій частині машини встановлено лебідку з електроприводом, тросом якої можна витягувати поранених або постраждалих з важкодоступних зон або тих, які під вогнем", - ідеться в замітці.Також, згідно з повідомленням, збільшена висота десантного відсіку забезпечує розміщення в машині поранених на носилках у два яруси.Машину створено на базі МТ-ЛБ у 2014-2015 роках. За інформацією видання, протягом 2016-2017 років було закуплено 30 одиниць МТ-ЛБ-С, а загалом контракт передбачає придбання для потреб ЗСУ 120 медичних машин.

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