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Українські війська отримали чергову партію броньованих медичних машин

Українські війська отримали чергову партію броньованих медичних машин
Науково-виробнича компанія "ВК Система" підготувала чергову партію броньованих медичних машин на базі МТ-ЛБ (багатоцільовий тягач легкий броньований) для Збройних сил України,

Про це повідомляє Інтерфакс.

"Виробництво медичних МТ-ЛБ-С відбувається в рамках державного оборонного замовлення на 2015-2019 рр. У кормовій частині машини встановлено лебідку з електроприводом, тросом якої можна витягувати поранених або постраждалих з важкодоступних зон або тих, які під вогнем", - ідеться в замітці.

Також, згідно з повідомленням, збільшена висота десантного відсіку забезпечує розміщення в машині поранених на носилках у два яруси.

Машину створено на базі МТ-ЛБ у 2014-2015 роках. За інформацією видання, протягом 2016-2017 років було закуплено 30 одиниць МТ-ЛБ-С, а загалом контракт передбачає придбання для потреб ЗСУ 120 медичних машин.

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Теги: зсу, авто
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