Українські війська отримали чергову партію броньованих медичних машин
Сьогодні, 05:18
Науково-виробнича компанія "ВК Система" підготувала чергову партію броньованих медичних машин на базі МТ-ЛБ (багатоцільовий тягач легкий броньований) для Збройних сил України,
Про це повідомляє Інтерфакс.
"Виробництво медичних МТ-ЛБ-С відбувається в рамках державного оборонного замовлення на 2015-2019 рр. У кормовій частині машини встановлено лебідку з електроприводом, тросом якої можна витягувати поранених або постраждалих з важкодоступних зон або тих, які під вогнем", - ідеться в замітці.
Також, згідно з повідомленням, збільшена висота десантного відсіку забезпечує розміщення в машині поранених на носилках у два яруси.
Машину створено на базі МТ-ЛБ у 2014-2015 роках. За інформацією видання, протягом 2016-2017 років було закуплено 30 одиниць МТ-ЛБ-С, а загалом контракт передбачає придбання для потреб ЗСУ 120 медичних машин.
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Про це повідомляє Інтерфакс.
"Виробництво медичних МТ-ЛБ-С відбувається в рамках державного оборонного замовлення на 2015-2019 рр. У кормовій частині машини встановлено лебідку з електроприводом, тросом якої можна витягувати поранених або постраждалих з важкодоступних зон або тих, які під вогнем", - ідеться в замітці.
Також, згідно з повідомленням, збільшена висота десантного відсіку забезпечує розміщення в машині поранених на носилках у два яруси.
Машину створено на базі МТ-ЛБ у 2014-2015 роках. За інформацією видання, протягом 2016-2017 років було закуплено 30 одиниць МТ-ЛБ-С, а загалом контракт передбачає придбання для потреб ЗСУ 120 медичних машин.
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