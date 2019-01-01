Курс валют у Луцьку на 28 грудня
Сьогодні, 09:15
Курс долара у Луцьку: купівля – 23,342, а продаж – 24,050.
Євро при купівлі становить – 25,839, продажу – 26,781.
Курс російського рубля: купівля – 0.328, продаж – 0.388.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.639, продаж – 6.254.
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Євро при купівлі становить – 25,839, продажу – 26,781.
Курс російського рубля: купівля – 0.328, продаж – 0.388.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.639, продаж – 6.254.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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Ви писаки хоч подивіться який справді курс
А то дурню написали