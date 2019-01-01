У Луцьку попереджають про можливі перебої з водою





Наразі водогін приймає воду із Артезіанських свердловин і транспортує до Гнідавської площадки водопідготовки, – повідомляє КП «Луцькводоканал».



Зазначають, що у зв’язку із нерівномірним розташуванням мереж, впродовж першої половини сьогоднішнього дня можливі короткострокові коливання тиску води як в сторону пониження, так і підвищення. Такі коливання відбуватимуться тимчасово і найближчим часом стабілізуються.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Аварійно-відновлювальні роботи на водогоні діаметром 600 мм Гнідавської площадки водопідготовки успішно завершили вчора, 27 грудня, о 20:40 год.Наразі водогін приймає воду із Артезіанських свердловин і транспортує до Гнідавської площадки водопідготовки, – повідомляє КП «Луцькводоканал».Зазначають, що у зв’язку із нерівномірним розташуванням мереж, впродовж першої половини сьогоднішнього дня можливі короткострокові коливання тиску води як в сторону пониження, так і підвищення. Такі коливання відбуватимуться тимчасово і найближчим часом стабілізуються.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію