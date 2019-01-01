У Луцьку попереджають про можливі перебої з водою
Сьогодні, 09:29
Аварійно-відновлювальні роботи на водогоні діаметром 600 мм Гнідавської площадки водопідготовки успішно завершили вчора, 27 грудня, о 20:40 год.
Наразі водогін приймає воду із Артезіанських свердловин і транспортує до Гнідавської площадки водопідготовки, – повідомляє КП «Луцькводоканал».
Зазначають, що у зв’язку із нерівномірним розташуванням мереж, впродовж першої половини сьогоднішнього дня можливі короткострокові коливання тиску води як в сторону пониження, так і підвищення. Такі коливання відбуватимуться тимчасово і найближчим часом стабілізуються.
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Наразі водогін приймає воду із Артезіанських свердловин і транспортує до Гнідавської площадки водопідготовки, – повідомляє КП «Луцькводоканал».
Зазначають, що у зв’язку із нерівномірним розташуванням мереж, впродовж першої половини сьогоднішнього дня можливі короткострокові коливання тиску води як в сторону пониження, так і підвищення. Такі коливання відбуватимуться тимчасово і найближчим часом стабілізуються.
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