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У Луцьку попереджають про можливі перебої з водою

У Луцьку попереджають про можливі перебої з водою
Аварійно-відновлювальні роботи на водогоні діаметром 600 мм Гнідавської площадки водопідготовки успішно завершили вчора, 27 грудня, о 20:40 год.

Наразі водогін приймає воду із Артезіанських свердловин і транспортує до Гнідавської площадки водопідготовки, – повідомляє КП «Луцькводоканал».

Зазначають, що у зв’язку із нерівномірним розташуванням мереж, впродовж першої половини сьогоднішнього дня можливі короткострокові коливання тиску води як в сторону пониження, так і підвищення. Такі коливання відбуватимуться тимчасово і найближчим часом стабілізуються.


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Теги: Вода, Луцьк, Водоканал
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