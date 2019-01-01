28 грудня – яке сьогодні свято: традиції і заборони в цей день





Іменини 28 грудня святкує Олександр, - пише



Народні прикмети на 28 грудня



– Якщо 28 грудня є мороз, а ввечері ви відчуваєте різке потепління – очікуйте на сильний холод.



– Кішка зранку проситься до будинку – незабаром розпочнеться сильний мороз.



– Яким буде 28 грудня, таким буде і березень.



– Синиці вранці голосно цвірінькають – чекайте на морозні дні.



Що можна робити 28 грудня



1. Якщо ви перебуваєте з кимось у сварці – це найкращий час, щоб помиритися і відновити стосунки.



2. Віддайте усі позичені вами раніше кошти.



Що не можна робити 28 грудня



1. Сьогодні не рекомендується ходити одне до одного в гості. Бажано кожному бути у своїй домівці.



2. Не займайтеся серйозною роботою цього дня, адже вона не принесе великих результатів.



3. Не можна цього дня лаятися.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 28 грудня вшановується пам'ять святого Трифона, який жив в XVI столітті. В народі кажуть, що з 28 грудня день стає довшим, адже на землю потрапляє більше сонячних променів.Іменини 28 грудня святкує Олександр, - пише 24 канал – Якщо 28 грудня є мороз, а ввечері ви відчуваєте різке потепління – очікуйте на сильний холод.– Кішка зранку проситься до будинку – незабаром розпочнеться сильний мороз.– Яким буде 28 грудня, таким буде і березень.– Синиці вранці голосно цвірінькають – чекайте на морозні дні.1. Якщо ви перебуваєте з кимось у сварці – це найкращий час, щоб помиритися і відновити стосунки.2. Віддайте усі позичені вами раніше кошти.1. Сьогодні не рекомендується ходити одне до одного в гості. Бажано кожному бути у своїй домівці.2. Не займайтеся серйозною роботою цього дня, адже вона не принесе великих результатів.3. Не можна цього дня лаятися.

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