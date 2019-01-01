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28 грудня – яке сьогодні свято: традиції і заборони в цей день

28 грудня – яке сьогодні свято: традиції і заборони в цей день
28 грудня вшановується пам'ять святого Трифона, який жив в XVI столітті. В народі кажуть, що з 28 грудня день стає довшим, адже на землю потрапляє більше сонячних променів.

Іменини 28 грудня святкує Олександр, - пише 24 канал.

Народні прикмети на 28 грудня

– Якщо 28 грудня є мороз, а ввечері ви відчуваєте різке потепління – очікуйте на сильний холод.

– Кішка зранку проситься до будинку – незабаром розпочнеться сильний мороз.

– Яким буде 28 грудня, таким буде і березень.

– Синиці вранці голосно цвірінькають – чекайте на морозні дні.

Що можна робити 28 грудня

1. Якщо ви перебуваєте з кимось у сварці – це найкращий час, щоб помиритися і відновити стосунки.

2. Віддайте усі позичені вами раніше кошти.

Що не можна робити 28 грудня

1. Сьогодні не рекомендується ходити одне до одного в гості. Бажано кожному бути у своїй домівці.

2. Не займайтеся серйозною роботою цього дня, адже вона не принесе великих результатів.

3. Не можна цього дня лаятися.



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Теги: 28 грудня, свято
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