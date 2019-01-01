Волиняни з похмілля заявляють про «дивні» виклики до поліції
Сьогодні, 19:15
У Горохівському районі правоохоронці зафіксували декілька доволі дивних викликів.
Так, житель села Ощів підозрював у крадіжці свою доньку. Чоловік заявив, що вона, будучи напідпитку, взяла без його відома банківську картку і зняла з неї 2000 гривень, - пише газета Волинь-нова.
Цими ж днями житель селища Мар’янівка з похмілля звинуватив невідомих осіб у крадіжці гаманця з хати. Однак потім з'ясувалось, що він поклав гроші в сумку. Виклик у поліцію чоловік відмінив вчасно і тим самим позбувся покарання за його неправдивість.
А от житель Берестечка запевняв поліцейських, що хтось закинув невідомий предмет у комин його будинку.
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Так, житель села Ощів підозрював у крадіжці свою доньку. Чоловік заявив, що вона, будучи напідпитку, взяла без його відома банківську картку і зняла з неї 2000 гривень, - пише газета Волинь-нова.
Цими ж днями житель селища Мар’янівка з похмілля звинуватив невідомих осіб у крадіжці гаманця з хати. Однак потім з'ясувалось, що він поклав гроші в сумку. Виклик у поліцію чоловік відмінив вчасно і тим самим позбувся покарання за його неправдивість.
А от житель Берестечка запевняв поліцейських, що хтось закинув невідомий предмет у комин його будинку.
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