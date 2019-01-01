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Гендиректор держпідприємства виписав собі під Новий рік премію в 608 тисяч гривень

Гендиректор держпідприємства виписав собі під Новий рік премію в 608 тисяч гривень
Генеральний директор держпідприємства "КБ "Південне" Олександр Дегтярьов отримав 23 грудня премію в 608 тисяч гривень.

Про це свідчить декларація Дегтярьова, опублікована на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), - пише УНІАН.

Заробітна плата Дегтярьова в КБ «Південне» у 2018 році склала 5 509 203 гривень, що поставило його на п'яте місце в рейтингу найбільш високооплачуваних керівників державних підприємств України.

У першому кварталі 2019 року, з метою оцінки ефективності використання коштів, виділених на реалізацію цільових програм розвитку ракетно-космічної галузі, Державна аудиторська служба України провела фінансовий аудит діяльності ДКАУ за період 2016-2018 рр.

Результати перевірки показали, що загальна сума витрат на український космос з урахуванням зобов'язань перед іноземними кредиторами і внутрішньої заборгованості підприємств становила 19 млрд. грн.

У 2016 році Олександр Дегтярьов був звільнений з посади гендиректора КБ "Південне" за рекомендацією Держфінінспекції. Рішення пояснювалося "порушенням фінансового законодавства". Пізніше суд повернув Дегтярьову крісло гендиректора.


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Теги: премія
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