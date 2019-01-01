У селі на Волині відкрили сімейну молочну ферму. ФОТО

27 грудня в селі Рачин Горохівського району відкрили сімейну молочну ферму.Голова господарствафермерує з 2012 року. Цьогоріч він став учасником проєкту ТОВ «Укрмілкінвест» та кластеру «Натуральне молоко» в рамках якого надавалася підтримка для відкриття ферми, - інформують у департаменті агропромислового розвитку Волинської ОДА.Проєкт допоміг господарю побудувати фермерське приміщення та закупити худобу.«Людей, які вирішили присвятити себе роботі на землі, які розвивають ферми сьогодні не вистачає в Україні. Така форма господарювання допоможе повернути людей із заробітків, оскільки створює нові робочі місця. Більше того, такі господарства сприяють створенню аграрних династій, адже любов до фермерства передається бід батька до сина»,- підкреслив директор департаменту агропромислового розвитку Юрій Горбенко.Керівник проєктуповідомив, що це – третя ферма відкрита на Волині, а ще 8 сімейних молочних ферм планується відкрити в найближчий час.Серед присутніх на відкритті також були господарі, які бажають відкрити власні сімейні молочні ферми. Усі мали можливість оглянути новозбудоване приміщення, поспілкуватися із проєктантами та поділитися досвідом.