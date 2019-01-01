вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селі на Волині відкрили сімейну молочну ферму. ФОТО

У селі на Волині відкрили сімейну молочну ферму. ФОТО
27 грудня в селі Рачин Горохівського району відкрили сімейну молочну ферму.

Голова господарства Ігор Юхимчук фермерує з 2012 року. Цьогоріч він став учасником проєкту ТОВ «Укрмілкінвест» та кластеру «Натуральне молоко» в рамках якого надавалася підтримка для відкриття ферми, - інформують у департаменті агропромислового розвитку Волинської ОДА.

Проєкт допоміг господарю побудувати фермерське приміщення та закупити худобу.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині відкрили перші сімейні молочні ферми. ФОТО

«Людей, які вирішили присвятити себе роботі на землі, які розвивають ферми сьогодні не вистачає в Україні. Така форма господарювання допоможе повернути людей із заробітків, оскільки створює нові робочі місця. Більше того, такі господарства сприяють створенню аграрних династій, адже любов до фермерства передається бід батька до сина»,- підкреслив директор департаменту агропромислового розвитку Юрій Горбенко.

Керівник проєкту Сергій Чернієнко повідомив, що це – третя ферма відкрита на Волині, а ще 8 сімейних молочних ферм планується відкрити в найближчий час.

Серед присутніх на відкритті також були господарі, які бажають відкрити власні сімейні молочні ферми. Усі мали можливість оглянути новозбудоване приміщення, поспілкуватися із проєктантами та поділитися досвідом.
У селі на Волині відкрили сімейну молочну ферму. ФОТО
У селі на Волині відкрили сімейну молочну ферму. ФОТО
У селі на Волині відкрили сімейну молочну ферму. ФОТО
У селі на Волині відкрили сімейну молочну ферму. ФОТО
У селі на Волині відкрили сімейну молочну ферму. ФОТО
У селі на Волині відкрили сімейну молочну ферму. ФОТО
У селі на Волині відкрили сімейну молочну ферму. ФОТО
У селі на Волині відкрили сімейну молочну ферму. ФОТО
У селі на Волині відкрили сімейну молочну ферму. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: молочні ферми, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП знакових подій 2019-го року для Волині за версією «ВолиньPost»
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відомо, скільки на Волині переселенців і чи належні умови для них тут створили
Сьогодні, 11:03
На Волині чоловік через суд домігся, аби син мав паспорт-книжечку, а не ID-картку
Сьогодні, 10:57
У селі на Волині відкрили сімейну молочну ферму. ФОТО
Сьогодні, 10:32
Гендиректор держпідприємства виписав собі під Новий рік премію в 608 тисяч гривень
Сьогодні, 10:18
31-річній лучанці потрібна допомога, щоб здолати рак шкіри
Сьогодні, 10:05
Схожі новини
Шукають свідків аварії у Копачівці, де загинув директор Камінь-Каширського ВПУ Шукають свідків аварії у Копачівці, де загинув директор Камінь-Каширського ВПУ
Сьогодні, 11:30
#Напиши листа Марківу: лучани долучилися до всеукраїнської акції на підтримку незаконно ув'язненого в Італії нацгвардійця #Напиши листа Марківу: лучани долучилися до всеукраїнської акції на підтримку незаконно ув'язненого в Італії нацгвардійця
Сьогодні, 10:03
Українців попереджають про погіршення погодних умов 29 грудня Українців попереджають про погіршення погодних умов 29 грудня
Сьогодні, 09:48
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 28 грудня Де на Волині та у Луцьку не буде світла 28 грудня
27 грудень, 19:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Володимирі-Волинському – проблеми з водопостачанням
Сьогодні, 11:40
 0
Шукають свідків аварії у Копачівці, де загинув директор Камінь-Каширського ВПУ
Сьогодні, 11:30
 0
Чоловік, якого збили на проспекті Відродження у Луцьку, переходив дорогу п'яним
Сьогодні, 11:23
 0
Будівельники забруднили дорогу у Луцьку
Сьогодні, 11:15
 0
Відомо, скільки на Волині переселенців і чи належні умови для них тут створили
Сьогодні, 11:03
 0
Медіа
відео
1/8