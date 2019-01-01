У селі на Волині відкрили сімейну молочну ферму. ФОТО
Сьогодні, 10:32
27 грудня в селі Рачин Горохівського району відкрили сімейну молочну ферму.
Голова господарства Ігор Юхимчук фермерує з 2012 року. Цьогоріч він став учасником проєкту ТОВ «Укрмілкінвест» та кластеру «Натуральне молоко» в рамках якого надавалася підтримка для відкриття ферми, - інформують у департаменті агропромислового розвитку Волинської ОДА.
Проєкт допоміг господарю побудувати фермерське приміщення та закупити худобу.
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«Людей, які вирішили присвятити себе роботі на землі, які розвивають ферми сьогодні не вистачає в Україні. Така форма господарювання допоможе повернути людей із заробітків, оскільки створює нові робочі місця. Більше того, такі господарства сприяють створенню аграрних династій, адже любов до фермерства передається бід батька до сина»,- підкреслив директор департаменту агропромислового розвитку Юрій Горбенко.
Керівник проєкту Сергій Чернієнко повідомив, що це – третя ферма відкрита на Волині, а ще 8 сімейних молочних ферм планується відкрити в найближчий час.
Серед присутніх на відкритті також були господарі, які бажають відкрити власні сімейні молочні ферми. Усі мали можливість оглянути новозбудоване приміщення, поспілкуватися із проєктантами та поділитися досвідом.
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Голова господарства Ігор Юхимчук фермерує з 2012 року. Цьогоріч він став учасником проєкту ТОВ «Укрмілкінвест» та кластеру «Натуральне молоко» в рамках якого надавалася підтримка для відкриття ферми, - інформують у департаменті агропромислового розвитку Волинської ОДА.
Проєкт допоміг господарю побудувати фермерське приміщення та закупити худобу.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині відкрили перші сімейні молочні ферми. ФОТО
«Людей, які вирішили присвятити себе роботі на землі, які розвивають ферми сьогодні не вистачає в Україні. Така форма господарювання допоможе повернути людей із заробітків, оскільки створює нові робочі місця. Більше того, такі господарства сприяють створенню аграрних династій, адже любов до фермерства передається бід батька до сина»,- підкреслив директор департаменту агропромислового розвитку Юрій Горбенко.
Керівник проєкту Сергій Чернієнко повідомив, що це – третя ферма відкрита на Волині, а ще 8 сімейних молочних ферм планується відкрити в найближчий час.
Серед присутніх на відкритті також були господарі, які бажають відкрити власні сімейні молочні ферми. Усі мали можливість оглянути новозбудоване приміщення, поспілкуватися із проєктантами та поділитися досвідом.
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