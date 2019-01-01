За нирку – 324 тисячі: в Україні офіційно встановили ціни на пересадку органів
Сьогодні, 15:01
Кабінет міністрів України встановив тарифи на послуги з трансплантації органів.
Так, ухвалили відповідну постанову уряду №1083, - пише Обозреватель.
Згідно з документами вводяться такі розцінки:
- алотрансплантація нирки (від живого донора або донора-трупа) – 324 тис. грн, АВО-несумісна трансплантація нирки – 721 тис. грн.
- трансплантація серця/комплексу "серце-легені" – 535 тис. грн.
- пересадка печінки або частини печінки – 855 тис.
- пересадки гемопоетичних стовбурових клітин – від 1,3 млн грн.
- донорська резекція печінки – 116,1 тис. грн.
Зазначається, що до пересадки органів можна буде вдаватися за медичними показаннями і направленням лікаря. Крім того, трансплантація буде дозволена пацієнтам у невідкладному стані.
Нагадаємо, що у Ковельській районній лікарні Волинської області 24 грудня вперше за 15 років провели пересадку серця. Донором став чоловік, який напередодні загинув у аварії.
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Так, ухвалили відповідну постанову уряду №1083, - пише Обозреватель.
Згідно з документами вводяться такі розцінки:
- алотрансплантація нирки (від живого донора або донора-трупа) – 324 тис. грн, АВО-несумісна трансплантація нирки – 721 тис. грн.
- трансплантація серця/комплексу "серце-легені" – 535 тис. грн.
- пересадка печінки або частини печінки – 855 тис.
- пересадки гемопоетичних стовбурових клітин – від 1,3 млн грн.
- донорська резекція печінки – 116,1 тис. грн.
Зазначається, що до пересадки органів можна буде вдаватися за медичними показаннями і направленням лікаря. Крім того, трансплантація буде дозволена пацієнтам у невідкладному стані.
Нагадаємо, що у Ковельській районній лікарні Волинської області 24 грудня вперше за 15 років провели пересадку серця. Донором став чоловік, який напередодні загинув у аварії.
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Коментарі 1
Де проста людина знайде стільки грошей???
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