За нирку – 324 тисячі: в Україні офіційно встановили ціни на пересадку органів





Так, ухвалили відповідну постанову уряду №1083, - пише



Згідно з документами вводяться такі розцінки:



- алотрансплантація нирки (від живого донора або донора-трупа) – 324 тис. грн, АВО-несумісна трансплантація нирки – 721 тис. грн.



- трансплантація серця/комплексу "серце-легені" – 535 тис. грн.



- пересадка печінки або частини печінки – 855 тис.



- пересадки гемопоетичних стовбурових клітин – від 1,3 млн грн.



- донорська резекція печінки – 116,1 тис. грн.



Зазначається, що до пересадки органів можна буде вдаватися за медичними показаннями і направленням лікаря. Крім того, трансплантація буде дозволена пацієнтам у невідкладному стані.



Нагадаємо, що

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