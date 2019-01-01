Відомо, скільки на Волині переселенців і чи належні умови для них тут створили

Співробітники регіонального представництва Уповноваженого Верховної Ради України у Волинській областітаздійснили моніторинг дотримання прав внутрішньо переміщених осіб місцевими органами влади на соціальний захист та створення умов для їх інтеграції за новим місцем проживання.Про це повідомляє пресслужба Уповноваженого Верховної Ради України.Інформують, що за даними департаменту соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації, станом на 1 листопада 2019 року кількість облікованих на території області сімей та осіб, які переміщені з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції становить: 3191 осіб; 2066 сімей; 1558 осіб працездатного віку; 433 працездатна особа (крім громадян, зазначених у абзаці 1 п. 7 постанови КМУ від 01.10.2014 № 505); 747 дітей; 138 осіб з інвалідністю, 676 пенсіонерів.Монітори провели зустріч з радником Міністерства соціальної політики з питань ВПО у Волинській областіта головним спеціалістом західного міжрегіонального відділу Міністерства у справах ветеранів, тимчасового окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, під час якої обговорили стан дотримання прав внутрішньо переміщених осіб на території області.Монітори відзначили, що в області проводиться певна робота з підтримки, адаптації та працевлаштуванню внутрішньо переміщених осіб, яка потребує покращення.Так, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2018 року № 944-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року», в області в грудні 2018 року розроблено та узгоджено План дій з реалізації Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року.В області створили реєстр тимчасового вільного житла, придатного для проживання вимушених переселенців. Водночас проблемним питанням залишається вільне житло в містах області, яке можна використати для тимчасового поселення. Як правило, вільне житло наявне лише в селах та селищах області, тоді як внутрішньо переміщені особи бажають проживати в містах. Як наслідок, це питання в містах переселенці вимушені вирішувати самостійно.На Волині, за висновками моніторингу, неналежну увагу приділяють також матеріальній підтримці переселенців та їх трудовлаштуванню. Комісія з питань надання одноразової матеріального допомоги громадянам, які опинились в складних життєвих обставинах та іншим категоріям громадян у 2018 році виділила грошову допомогу лише 3 внутрішньо переміщеним особам, у 2019 році - 5 внутрішньо переміщеним особам.За даними Волинського обласного центру зайнятості, у 2018 році послуги центру отримали 116 осіб з числа внутрішньо переміщених, а працевлаштовані 52 особи. Впродовж січня – вересня 2019 року послуги з числа внутрішньо переміщених осіб отримали 77 особи, а працевлаштово 29 осіб.З метою стимулювання працедавців щодо працевлаштування внутрішньо переміщених осіб у 2018 році Центром зайнятості здійснено компенсацію витрат роботодавцям на оплату праці лише 4 працевлаштованих внутрішньо переміщених осіб, а впродовж 1 півріччя 2019 року з компенсацією роботодавцю оплати праці, працевлаштовано лише 5 внутрішньо переміщених осіб.